Intriig laskesuusa MM-il: konkurendid on vihased dopingupatuse venelase triumfi üle

Loginov teenis täna karjääri esimese MM-tiitli. Vägeva sõidu teinud venelase järel teenisid kahvatumat värvi medalid prantslased Quentin Fillon Maillet ja Martin Fourcade.

"See on hullumeelne," rääkis 11. koha saanud rootslane Sebastian Samuelsson. "See pole hea, et endine EPO-vend on nüüd maailmameister."

Nimelt on Loginov varasemalt pidanud dopingutarvitamise eest pikka võistluskeeldu kandma. 2013. aastal EPO tarvitamisega vahele jäänud Loginov kandis võistluskeeldu ajavahemikus 25. november 2014 kuni 25. november 2016.

"Väga raske on vastu võtta neljas koht, kui võitja on varasemalt EPO-t kasutanud," rääkis norralane Tarjei Bö, kes laupäeval esimesena medalita jäi. "Kõik käib ausa mängu ümber. Me näeme vaeva, et medalite eest võidelda. Viimane ring on raske, arvad, et oled saanud pronksi kätte ja siis tuleb üks venelane... Väga raske on võistelda spordialal, mida armastad, kui tuleb üks mees, kes kõik hävitab."

Bö'ga ühines noorem vend Johannes Thingnes, kes sprindis jäi alles viiendaks. "Arvestades Loginovi tausta ja seda, et ta on tänavu suusarajal nõrk olnud, on see kõik kummaline."