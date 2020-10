Infarkti saanud kuulus laskesuusatreener pääseb haiglast välja: olin kolm päeva koomas. Arstid arvasin, et suren

Pichler sai südamerabanduse 28. septembril, kui sõitis Ruhpoldingi lähedal jalgrattaga. Ühel järsul tõusul sakslase süda seiskus. Pärast elustamist viidi ta Traunsteini haiglasse.

"Ma olin koomas kolm päeva. Arstid ei arvanud, et jään ellu," rääkis rootslane telefonitsi väljaandele Aftonbladet. "Politsei käis mu abikaasal külas ning ütlesid talle, et võin surra. Ma ei mäleta juhtunust midagi. Saan rääkida ainult seda, mida mulle on öeldud."

"Mu abikaasa oli alguses täiesti šokeeritud. Ta ei teadnud, kuidas käituda," jätkas kuulus treener. "Kõik oli ebakindel, keegi ei teadnud, kuidas ma suudan reageerida juhtunule. Kuid ta tuli koos mu vennaga haiglasse ning nad siin on mul silma peal hoidnud."

"Suurepärane," kirjeldas Pichler enda enesetunnet. "Olukord tundub praegu päris hea, kindlasti parem, kui varasemalt. Saan täna haiglast välja ja teha taastusravi edasi. Mul vedas väga. Testid näitasid, et olen heas füüsilises vormis, mis minu ka päästis. Siiski pole ma nii supervormis, nagu ise arvasin."

Rootsi olümpiakomitee noorte talentide treenerina mullu tööd alustanud Pichler kinnitas, et terviserikke tõttu ta ametit maha ei pane. "Mulle meeldib see töö liiga palju. Vahel olen pettunud, kui me rohkem medaleid ei võida, aga see annab mulle ainult motivatsiooni juurde," sõnas ta.

Aastatel 2011-2014 töötas ta Venemaa laskesuusatamise naiskonna peatreenerina. Seejärel aitas ta tippu tõusta nii Rootsi mees- kui ka naiskonnal.