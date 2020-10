Infarkti saanud kuulsa laskesuusatreeneri elu pole enam ohus

"Wolfgang tuli panna mitmeks päevaks kunstlikusse koomasse. Nüüd ütlesid arstid, et ta on juba piisavalt heas seisus. Aga nad ei tea, kui kauaks ta peab veel haiglasse jääma. Kindlasti ei ole taastusravi lühike. Igal juhul oleme õnnelikud, et Wolfgangi tervis paraneb," lausus Claus Pichler.

Pichler sai südamerabanduse 28. septembril, kui sõitis Ruhpoldingi lähedal jalgrattaga. Ühel järsul tõusul sakslase süda seiskus. Pärast elustamist viidi ta Traunsteini haiglasse.

Pichler töötas aastatel 2011-2014 Venemaa laskesuusatamise naiskonna peatreenerina. Seejärel aitas ta tippu tõusta nii Rootsi mees- kui ka naiskonnal. Rootsi koondise juurest lahkus ta eelmisel aastal, kui asus tööle Rootsi olümpiakomitee noorte talentide treenerina.