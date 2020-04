Hiljuti spordiala vahetanud olümpiavõitja üllatas uut treenerit: mitte keegi teine maailmas ei tee seda

Kaspar Ruus reporter RUS

Stina Nilsson MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de

Murdmaasuusatamise olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Stina Nilsson teatas hiljuti, et hakkab edaspidi keskenduma laskesuusatamisele. Teisipäevasel pressikonverentsil selgus, et Nilsson on juba taganud koha Rootsi laskesuusakoondises.