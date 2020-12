Hea võistluse teinud Tuuli Tomingas: stardikoht mängis natuke minu vastu

"Sõidu poole pealt oli enesetunne okei, eelmine nädal olid jalad tühjad, see probleem sai nüüd lahendatud. Mis võib-olla natuke minu vastu mängis, oli stardikoht," rääkis Tomingas finiši järel, vahendab ERR Sport.

"Laskumistel läksid kurvid iga ringiga hullemaks ja jäisemaks. Iga kord oli üllatusmoment, et kas nüüd lähevad jalad alt või ei lähe. Viimasel ringil, viimasel laskumisel, oli väga ohtlik olukord, kus mul läksid jalad alt ära, aga suutsin ära päästa, et ei kukuks," iseloomustas Tomingas võistlust.

"Jälitussõiduks plaani teinud ei ole, pean natuke treeneriga ja hooldemeestega arutama. Täna üritasin natuke rahulikumalt alustada kui muidu olen alustanud, lasketiirudes oli näha, et see ka toimis. Usun, et lähen üsna enesekindlalt peale," sõnas Tomingas.