Hea uudis: Tehvandil alustati kunstlume tootmisega

Töös on nii kõik keskuse enda kui juurde renditud lumekahurid. „Kunstlume tootmine käib täistuuridel, et maksimaalselt ära kasutada lähipäevade miinuskraadid,“ ütles laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Tehvandi Spordikeskus on Poolast lisaks tellinud spetsiaalse lumetootmise konteineri, mis võimaldab plusskraadidel kunstlund toota. Konteineri tootmisvõimsus plusskraadidel on kuni 100 meetrit rada päevas. „Plaan on toota kunstlund Tehvandi enda ja juurde renditud lumekahuritega ning plusskraadidel toetada lumetootmist Poolast tellitud konteineriga,“ sõnas Nigol.

Järgmise nelja päeva ilmaprognoos on lumetootmiseks soodne. Korraldajate eesmärk on ette valmistada laskesuusastaadion ja minimaalne rada. „Jätkame ettevalmistustega ning teeme omalt poolt kõik, et võistlused saaksid toimuda,“ ütles Nigol.

Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlustel on kavas individuaaldistants, paarissegateade, segateade, sprint ja jälitussõit. Tegemist on kolmanda korraga, mil Eesti võõrustab laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlusi. Kuna võistlus toimub talvisel koolivaheajal, saavad kõik kuni 19-aastased pealtvaatajad rajal võistlust nautida tasuta.