Haruldane geenimutatsioon ei päästnud: kahekordseks olümpiavõitjaks tulnud Venemaa laskesuusakuulsus jääb medalitest ilma

Ustjugovi osas alustas uurimist Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) laskesuusataja bioloogilise passi põhal, kust leiti ebakõlad tervise näitajate kohta ajavahemikus 2010-2014. Tänavu veebruaris määraski IBU talle kaheaastase võistluskeelu ja tühistas tema 2013/2014 hooaja tulemused. Otsus kaevati edasi, ent nüüd kinnitasid Ustjugovi advokaadid, et CAS-i antidopinguosakond otsustas IBU kasuks.

Ustjugovi esindajad ehitasid kaitse üles sellele, et 35-aastase venelase organismis ongi ebatavaliselt kõrge hemoglobiini tase ning selle on põhjustanud geenimutatsioon. Nimelt väitsid advokaadid, et neil on tõendeid, mis näitavad, et Ustjugovi mõlema vanema kehas on ebatavaliselt kõrge hemoglobiini tase ning on see edasi kandunud ka laskesuusatajasse.

CAS-i antidopinguosakond otsustas siiski Ustjugovi kahjuks. Väljaande Sport-Express teatel tühistatakse kõik venelase tulemused ajavahemikus 2010-2014. Seega jääb ta ilma 2010. aasta Vancouveri taliolümpial ühisstardiga sõidus võidetud kullast ja teatesõidus võidetud pronksist. Lisaks oli Ustjugov teeninud neli aastat hiljem toimunud Sotši taliolümpiamängudel kuldmedali teatesõidus. Ajaperioodi jäävad ka kaks hõbedat 2011. aasta Hantõ-Mansiiski MM-ilt.

Olümpiamedalist jäävad ilma ka tema teatesõidukaaslased. Šotsi olümpial võitis ta kulla koos Anton Šipulini, Dmitri Malõsko ja Aleksei Volkoviga. Vancouveris teenis ta pronksi koos Šipulini, Ivan Tšerezovi ja Maksim Tšudoviga.

Kuna antidopinguosakond seisab CAS-ist eraldi, on Ustjugovil võimalus veel otsus CAS-i edasi kaevata. Selleks on tal aega 21 päeva.

Ustjugov lõpetas karjääri 2014. aasta kevadel.