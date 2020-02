Grete Gaim disklahvist: võib-olla olin liiga keskendunud

Gaim eksis lamadestiirus ühe korra, kuid põrus täielikult püstitiirus, kirjutab ERR Sport. Eestlanna sai kirja ühe trahviringi, kuid eksis ka reeglite vastu, mis päädis Eesti naiskonna disklahviga.

"Viimases tiirus lasin äkki neli tükki mööda ja automaatselt mõtlesin, et mul on kaks trahviringi - ma ei tea miks. Ma lasin need kaks lisa ära ja ma ei tea. Ma püüdsin nii keskendunud olla, kui võimalik, aga võib-olla olin liiga keskendunud," kommenteeris Gaim tiirus juhtunut.