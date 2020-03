Grete Gaim avameelselt terviseprobleemidest: ma ei suutnud lumelt tõusta, tahtsin vaid oksendada ja kõhukrampidest lahti saada

Minu menstruatsioon algas 13-aastaselt ning see ei olnud meeldiv algus. Valu oli nii tugev, et ma oksendasin ja tundsin, et mul on palavik. Aastate möödudes suurt midagi ei muutunud. Ühe võistluse ajal, kui olin 15-16, mäletan selgelt, kuidas ma olin just sprindivõistluse starti minemas, kuid ma ei suutnud lumelt püsti tõusta. Tahtsin vaid oksendada ja kõhukrampidest lahti saada. Järgmisel korral olin treeningult koju liikumas ja mind tabasid väga valusad kõhukrambid. Ma olin vaevu suuteline oma korterisse astuma, sest valu oli nii tugev. Ma lamasin põrandal, proovisin kõhtu masseerida, nutsin ja karjusin. Helistasin oma parimale sõbrale, kes mind maha rahustas. Olin valmis kiirabi kutsuma.

Kui minu söömishäired algasid, jäi menstruatsioon mõneks aastaks järele ning hiljem jätkus see nii ja naa. Olin harjunud, et see millalgi esineb. Kui see aga tuli, siis koos talumatu valu ja kõhukrampidega. Hakkasin võtma rasestumisvastaseid tablette, et seda kontrolli all hoida. Proovisin läbi erinevaid, kuni leidsin ühe sobiva, aga peagi lõpetati nende müük Eestis.

Selleks hetkeks olid mul järgmised sümptomid: peavalu, kõrvetised, iiveldus, hingamisraskused, valu alakõhus ja seljas, kaelavalu, paistetanud lümfisõlmed, kurnatus, väsinud silmad ning ekstensiivne lima.

Kõige hullem oli see, et see toimus iga kuu. Ma ei suutnud niimoodi jätkata ja lubada endale, et terve võistlushooaja haige olen. Pärast teatud aega pillidest eemal olemist leidsin asenduse, aga see oli palju tugevam. Ma tarbisin neid kuu aja jooksul ning lõpetasin arsti juures, sest mul olid valud rinnas. Minust tehti röntgen, mis õnneks midagi halba ei näidanud, aga see oli korralik ehmatus. Jätsin hetkega nende ravimite tarbimise maha.

Seejärel polnud mul mitu kuud menstruatsiooni, sest teatavasti põhjustavad rasestumisvastased tabletid võltsmenstruatsiooni. Teatud aeg tundus, et mul läheb hästi - usun, et mind aitas rasked treeningud ja võistlused.

Viimased 5 kuud olen võtnud uusi beebipille, mis peaksid aitama teatud hormoonidest vabanema ja peaks aitama valust lahti saada. Need pole aga siiamaani töötanud ja olen pidanud toime tulema karmide sümptomitega. Ühtlasi olen taas kaalus juurde võtnud, umbes 4-5 kilo. Hooaja jooksul kaalu juurde võtmine on olnud tavaline ning pole minu tulemustele kasuks tulnud.

Günekoloog on maininud, et lapse sünnitamine võib aidata minu mure osas, aga sellel põhjusel last saada pole mõistlik. Kõikide kehad on erinevad ja tean, et kõigil pole minuga sarnased raskused, aga tahtsin jagada oma lugu, sest äkki soovib keegi samamoodi oma unistusi täita, aga pole sarnaste terviseprobleemide tõttu selleks võimeline.