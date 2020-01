Fourcade võitis Oberhofi sprindi, Bö tegi uskumatu apsaka, eestlased olid kahvatud

LASKESUUSATAMISE OBERHOFI MK-ETAPP: MEESTE SPRINT

Martin Fourcade võttis võidu, edestades koondisekaaslast Emilien Jacquelini 25,5 ja sakslast Johannes Kühni 33 sekundiga. Meie parimana oli Rene Zahkna ühe trahviga 59. (+3.05). Kalev Ermits tegi kaks möödalasku lamadestiirus ja oli 68. (+3.17). Raido Ränkelil kogunes möödalaske kolm ning talle 73. koht (+3.28). Alles 20-aastane Kristo Siimer oli 110 lõpetaja hulgas nelja trahviga 95. (+4.22).

Siimer sai mõlemas tiirus kaks trahvi ning on teise tiiru järel alles 96.

Ränkel saab teises tiirus kaks trahvi ning on 78. kohal (+2.50).

Ermits on finišis 62. (+3.17), Zahkna hetkel 57. (+3.05).

Ermits on teises tiirus täpne ning läheb 60. kohale (+2.39).

Zahkna on finisis 51. kohal (+3.05). Liidrite hulgas muutusi toimunud pole.

Ränkel jätab avatiirus vaid ühe märgi üles. Ta läheb 66. kohale (+59). Ermits lendas samal ajal laskumisel rajalt välja, kuid pääses õnneks vigastuseta ja jätkab.

Ränkel (nr 98) ja Siimer (nr 108) on ka rajale pääsenud.

Zahkna jätab teises tiirus ühe märgi üles ja kukub 45. kohale (+2.15).

Avatiirus täpne olnud Zahkna on enne teist tiiru langenud 50. kohale (+1.30).

Ermits põrub ja jätab avatiirus kaks märki üles. Ta on hetkel alles 70. kohal (+1.20).

Hetkeseis finišis:

Prantslane Emilien Jacquelin on finišis ja läheb teiseks. Kaotust Faurcade`ile 25,5 sekundit.

Ermits (nr 78) on startinud.

Ühe trahvi saanud Tarjei Bö on finišis alles 16. (+1,54).

Jacquelin jättis teises tiirus ühe märgi üles ning läheb Fourcade`i järel teiseks (+17.6).

Zahkna lasi avatiirus nulliga ning läheb 33. kohale (+37).

Bö sõitis ikkagi tagasi ja läks tegi oma trahviringi ära ning sealt tuli see kaotus 1.31 Fourcade`ile.

Ühe möödalasu teinud Tarjei Bö tegi uskumatu apsaka ning unustas teise tiiru järel trahviringile minna. Talle määratakse karistus ning ta on hetkel teise laskmise järel 14. kohal (+1.31).

Johannes Kühn kodupubliku ees finišis teiseks (+33,9).

Venelane Elisejev lükkab Loginovi finisis kolmandaks, temal kaotust Fourcade`ile 41,1 sekundit.

Martin Fourcade finišis uus liider, edu Loginovi ees lausa 47,8 sekundit.

Loginov on finišis liidriajaga 26.15,0. Rene Zahkna (nr 63) on startinud.

Prantslane Jacquelin on avatiirus uus liider - tema edu Bö ees 0,6 sekundit.

Martin Fourcade on ka teises tiirus täpne ning tõuseb kindlalt liidriks. Ühe märgi üles jätnud Loginov kaotab teisena juba 38 sekundiga.

Tarjei Bö on avatiirus samuti täpne ning läheb uueks liidriks: Hetkeseis:

Kühn on avatiiru järel uus liider, edestades Fourcade`i 4,6 sekundiga.

Martin Fourcade lükkab kohe Loginovi teiseks, asudes juhtima viie sekundiga.

Venelane Loginov on avatiiru järel hetkel liider.

Lätlane Rastorgujevs jättis avatiirus üles kaks märki.

Võistlus on alanud!

Norra ässa Johannes Thingnes Bö`d täna stardis ei ole, sest tema naine ootab pere esimese lapse sündi ja MK-sarja üldliider tahab abikaasale toeks olla.

Eesti sportlasi on täna stardis neli: Rene Zahkna stardib numbri all 63, Kalev Ermitsa numbriks on 78, Raido Ränkelil 98 ja Kristo Siimeril 108.

Meeste 10 km sprindi esimesed startijad on järgnevad:

