Fourcade noppis Bö ees kuldmedali, täpselt lasknud Zahkna jõudis punktikohale

Laskesuusa MM: meeste 20 km

Zahkna saab Eesti parimana 35. koha.

Võistlus on lõppenud. Fourcade'ile kuldmedal. Bö'le hõbe ning Landertingerile pronks.

Zahkna on langenud finišis praegu 32. kohale.

Rastorgujevs laseb viimases tiirus oma suure võimaluse käest. Tuleb kolm eksimust.

Praegune seis finišis.

Zahkna on finišis langenud praegu 27. kohale.

Bö on finišis, kaotust Fourcade'ile 57,0 sekundit. Norralane on prantslasele kõvasti aega kaotanud.

Zahkna on finišis. Praegu 15. koht, kaotust Fourcade'ile 5.30,4. Finišis on 29 meest.

Johannes Thingnes Bö eksib viimases tiirus ühel lasul. Kokku seega kaks eksimust. Kaotust Fourcade'ile 38,0 sekundit.

Fourcade on finišis. Edu Landertingeri ees on 1.22,1.

Ermitsal jääb teises tiirus üles kolm märki. See sõit on selleks korraks vist sõidetud...

Siimer tuleb avatiirust läbi puhaste paberitega. Ermits eksib alustuseks kahel lasul.

Seis teise tiiru järel, kui aja on saanud kirja 72 meest.

Zahkna saab ka viimases tiirus kõik märgid alla. Lõpuks üks möödalask. Kui 28 meest on saanud aja kirja, siis on Zahkna 12. kohal.

Valus eksimus. Fourcade eksib viimasel lasul. Kokku jääbki talle ainult üks eksimus. Edu Fak'i ees on 1.08,7.

Fak on heas hoos. Nelja tiiru peale ainult üks eksimus. Neljanda tiiru järel on ta kindel liider, kui aja on kirja saanud 23 meest.

Seis teise tiiru järel, kui aja on saanud kirja 51 meest.

Zahkna läheb ka kolmandast tiirust läbi puhaste paberitega. Zeni korra eksinud Zahkna on praegu kolmanda tiiru järel 11. kohal. aja on saanud kirja 30 meest.

Kui 55 meest on avatiirust läbi läinud, siis pingerivi näeb välja selline. Ühel lasul eksinud Johannes Bö on 21. positsioonil.

Zahkna läheb teisest tiirust läbi puhaste paberitega ning tõuseb praegu 10. kohale.

Avatiiru järel on liidriks Tarjei Bö, kes edestab 4,7 sekundiga Fourcade'i. Mõlemad mehed on avatiiru läbinud puhaste paberitega.

33 meest on avatiirust läbi läinud ning Zahkna on 25. kohal.

Zahknal jääb avatiirus üks märk üles.

Eestlastest on praeguseks rajale saanud Zahkna. Esimesse tiiru ta veel jõudnud ei ole.

Kaheksa meest on esimese tiiru läbinud. Pooled mehed on seda teinud puhaste paberitega. Liidriks on bulgaarlane Anev.

Võistlus on alanud!