Fourcade mattis sõjakirve lõplikult maha: aitäh venelastele, te andsite mulle tohutult palju

"Üks mu suurimaid pettumusi on, et me ei saanud viimasel kahel hooajal Venemaal võistelda. Isegi Kontiolahtis, kus oli mu viimane võistlus, andsid Venemaa fännid mulle nii palju soojust," rääkis karjääri lõpetanud prantslane intervjuus Matš TV-le.

"Venemaa laskesuusatamine andis mulle tohutult palju. Esiteks, kui palju duelle mul Anton Šipuliniga oli! Võitsin oma esimese maailmameistritiitli Hantõ-Mansiiskis. Ka Moskva ja Tjumeni võistlustelt on mul suurepärased mälestused. Venemaa fännid tulid minu juurde alati kingitustega. Šokolaadid, portreed, matrjoškad... Tänan teid väga! Ning jah, ma tulen ühel päeval kindlasti Venemaale, et oma lahkumist tähistada," jätkas ta.

31-aastane Fourcade esitas ainult ühe tingimuse: suuski ta enam alla ei pane.

"Paistab, et Šipulin kavatseb Venemaal korraldada lastele mõeldud ürituse. Ma ei tea, millal see toimub, aga kunagi tahan kindlasti Venemaale tulla. Olen kindel, et see eesmärk täitub. Aga üks on selge - ei mingit suusatamist! Olen juba oma viimase võistluse teinud, nüüd on kõik."