Esikümnest välja jäänud Kaisa Mäkäräinen: siin oli võimatu nulliga lasta

"Harjutasin pühade ajal laskmist kõvasti, kui siin polnud võimalik nulliga lasta. Eriti lamadestiirus on vaja märksa selgemat pilti," sõnas Mäkäräinen Soome meediale.



Täna suutsid Oberhofi keerulistes oludes eksimusteta lasta vaid kolm (!) naist.



Sõiduajas jäi Mäkäräinen alla vaid teise koha saanud sakslasele Denise Herrmannile. "Sõit tundus väga hea. Mulle üldse meeldib see rada, siin on mindud 2,5 km pikkuse ringi juurde tagasi," sõnas soomlanna.



Oberhofis võidutses täpselt lasknud norralanna Marte Olsbu Röiseland. Järgnesid ühe trahvi saanud Herrmann ja prantslanna Julia Simon.

Eesti koondise parim oli Johanna Talihärm, kes sai kolme möödalasu juures 57. koha.