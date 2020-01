Ermits loobus MK-etapist, Tomingase osalemine kahtluse all

Pokljuka MK-etapp on viimane enne veebruari keskel Antholz-Anterselvas toimuvaid maailmameistrivõistluseid. "Kalev [Ermits] otsustas, et ta sellele etapile ei tule ja hakkab valmistuma MM-iks," sõnas Tobreluts ERR Spordile.

Jätkuvalt on küsimärgi all Tomingase osalemine. "Tuuliga vaatame praegu iga päev, mis seisund on ja hindame jooksvalt," tõdes Tobreluts.