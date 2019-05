Eestlane asub Kaisa Mäkäräineni määrdetiimi pealikuks

"Ilmselt oli Kaisa Mäkäräinen see, kelle kaudu info liikus, sest ta nägi mitmeid kordi, kuidas Tuuli (Tomingas) ja Johanna (Talihärm) temast mööda libisesid," tõi Sander välja sportlaste panuse hooldemeeskonna töö märgatavaks tegemisel, kirjutab ERR Sport.

"Soomlased väga-väga tahtsid, et ma sinna tuleksin ja ma olin üllatunud, et nende poolt väljast hooldetiimi juhti otsiti. Esimesed jutud sai räägitud nende peatreeneriga, kellega meil vaated ühtisid ja nii see lumepall veerema läks," kirjeldas Sander protsessi, kuidas temast Soome määrdetiimi juht alguse sai.

"Kaisaga [Mäkäräinen - toim.] ma veel rääkinud pole ja see, kas ma konkreetselt tema suuski määrima hakkan sõltub sellest, kuidas me persoonidena omavahel sobime. See töö peab sujuma, küll aga suusa- ja määrdevalikuid hakkan mina juhtima," selgitas Sander ees ootavat tööd Soome koondises.

Sander liitus Eesti laskesuusakoondisega alles möödunud hooajal.