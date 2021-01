Eesti suusatajaid dopinguga varustanud spordiarst Mark Schmidt mõisteti pea viieks aastaks vangi

Müncheni regionaalkohus mõistis politseioperatsiooni "Aadrilaskmine" käigus Schmidti süüdi 24-s dopingumeetmete kasutamise juhtumis ning veel kahel juhul illegaalsete ravimite turul levitamises. Lisaks määrati sakslasele kolme-aastane arstina töötamise keeld ja rahatrahv 158 000 euro ulatuses, vahendas Süddeutsche Zeitung.

Prokurör Kai Gräber oli Schmidtile nõudnud viie ja poole aastast vanglakaristust ning viie aasta pikkust arstina tegutsemise keeldu.

Dopinguarsti kaitsjad palusid Müncheni kohtul Schmidti karistada vaid tingimisi vangistusega. Süüaluse advokaadid väitsid, et kuna "puhast sporti pole olemas", on vale dopingu eest kriminaalkorras karistusi määrata. Samuti väitsid kaitsjad, et "sportlased olid õnnega koos", sest keelatud ainete tarvitamise ajal oli nende kõrval haritud arst. Advokaatide kinnitusel ei tegelenud Schmidt dopingainetega rikastumise eesmärgil ja sportlaste heaolu oli tema jaoks alati esikohal.

Süüdi mõisteti ka Schmidti abilised. Tema peamine abiline Dirk Q sai kahe aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi karistuse, meditsiiniõde Diana S. aga ühe aasta ja nelja kuu pikkuse tingimise vanglakaristuse. Parameedik Sven M. ja Mark Schmidti isa pääsesid vastavalt 6560- ja 9800-eurose rahatrahviga.

Schmidt arreteeriti 2019. aasta veebruaris Seefeldi suusaalade maailmameistrivõistlustel politseioperatsiooni "Aadrilaskmine" käigus.

Schmidt vahendas vähemalt 23 sportlasele dopingut aastatel 2013–2019. Eesti suusatajatest kasutasid tema teenuseid Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Schmidti kontakti andis neile kõigile Mati Alaver. Veel on teenuste kasutamise üles tunnistanud Andrus Veerpalu juhendamisel treeninud kasahh Aleksei Poltaranin.

Innsbrucki prokuratuur on nüüdseks eestlastest viinud kohtu alla vaid Veerpalud. Kahekordset olümpiavõitjat Andrus Veerpalu süüdistatakse selles, et 2019. aasta Seefeldi MM-i ajal lubas ta oma hotellitoas ühel sportlasel ja dopinguarstil oma toas dopinguga tegeleda. Seeläbi olevat Andrus Veerpalu tekitanud kahju vähemalt 5000 euro ulatuses.