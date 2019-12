Eesti mehed Annecy MK-etapi sprindist jälitussõitu ei pääsenud, Ränkel sai vaid kahele märgile pihta

ANNECY MK-ETAPP: MEESTE 10 KM SPRINT

TOP15 näeb välja selline:

Kõik mehed on finišis. Eestlastest sai parima koha 63ndana lõpetanud Kalev Ermits, Rene Zahkna oli 77., Robert Heldna 92. ja Raido Ränkel 97.

Ränkel on finišis 94. kohal.

Heldna seevastu on sellises laskevormis, et võiks ka sõber Raido märgid maha lasta, kui vaid lubataks. Nulliring temalt täna, aga koht paraku alles 89. Ränkel on teises tiirus tagantpoolt kolmas ehk 97.

Ränkel saab ka püstitiirus ühele märgile püsti. Kokku mehelt kaheksa trahvi täna.

Kalev Ermits on finišis 57. kohal. Zahkna on langenud juba 66-ndaks.

Olgu vahepeal öeldud, et etapivõitjana võib end juba tunda sakslane Benedikt Doll, teine Tarjei Bö ja kolmas Quentin Fillon Maillet.

Robert Heldna läbis lamadestiiru puhtalt, aga see ei anna talle enamat 81. kohast (+1.08,6).

Ermits lahkus tiirust 51. kohal, kaotust liidrile 1.28,9.

Ränkel sai lamadestiirus ühele märgile pihta. Endine murdmaasuusataja läks NELJALE trahviringile.

Ermits jättis teises tiirus kaks märki püsti.

1,5 km peal läheb Ränkel 29-ndaks, kaotust liidrile 14,6 sekundit. Zahkna finišeerib samal ajal 49-ndana ja jälitussõitu ilmselt ei pääse.

Ränkel läheb 0,7 km vaheajapunktis 45. kohale, kaotades liidrile 8,5 ja Zahknale 0,4 sekundit.

Ermits läbis esimese tiiru puhtalt ja väljus tiirust 20. kohal (+21,5).

Ränkel stardib kell 16.03 ja Heldna 16.05.

Ermitsa kaotus 1,5 km peal on 22,7 sekundit ja koht 62.

Zahkna jättis püstitiirus ühe märgi üles ja läks trahviringile. Tiirust väljus Zahkna 47ndana (+1.48,0).

Kalev Ermits on 0,7 km vaheajapunktist läbi läinud 56-ndana, kaotades seal liidrile juba 11,3 sekundit ja Zahknale 3 sekundit.

Teises tiirus tegi kõva avalduse prantslane Fillon Maillet, kes lahkus tiirust teisel kohal, kaotades sakslasele Dollile 9,5 sekundit. Nende kahe vahel ilmselt täna ka võitja selgub.

4,8 km vaheajapunktis on Zahkna juurde kaotanud liidritele 22 sekundit ja paikneb seal 42. kohal.

Tiiru jõudes oli Zahknal parematele kaotust kogunenud juba 40 sekundit. Aga laseb puhtalt ja väljub tiirust 32. kohal (+33,2 sek).

1,5 km peal on Zahkna 45. kohal (+22 sek). Ootame meest lamadestiiru.

0,7 km vaheajapunktis läheb Zahkna 31. kohale, kaotades Johannes Thingnes Böle 8,1 sekundit.

Zahkna asus teele. Ermits alustab kell 15.54.

Teises tiirus läks Benedikt Doll liidriks 12 sekundiga Tarjei Bö ette.

Martin Fourcade jättis püstitiirus kaks märki püsti!

Esimeses tiirus on juhtima läinud prantslane Emilien Jacquelin, kes edestab sakslast Benedikt Dolli 1,3 sekundiga.

Martin Fourcade ei eksi samuti ja läheb Desthieux' ette 2,8 sekundiga.

Esimesena läbib avatiiru puhaste paberitega 7ndana startinud norralane Bjöntegaard. Prantslane Desthieux kordas kohe seda trikki ja need mehed ka esimese-teise koha sisse võtsid.

Rastorgujevs käis esimeses tiirus kahel trahviringil. Kõrget kohta tal täna loota pole.

Jälgime ka, mida teeb lätlane Andrejs Rastorgujevs, kes startis kolmandana.

Võistlus on alanud. Rene Zahkna stardib meie meestest esimesena kell 15.41.