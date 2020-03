Eesti laskesuusatajad kaotasid napilt ühe koha MK-sarjas

Nation cup Top 25 determines how many athletes of each country are represented in the following @IBU_WC season.



Men:

6: 🇳🇴🇫🇷🇩🇪🇷🇺🇦🇹

5: 🇸🇪🇺🇦🇮🇹🇨🇿🇧🇾

4: 🇸🇮🇨🇭🇺🇸🇨🇦🇧🇬🇱🇹🇵🇱

3: 🇪🇪🇫🇮🇸🇰🇱🇻🇧🇪🇨🇳

2: 🇷🇴🇰🇿



Women:

6: 🇳🇴🇩🇪🇫🇷🇸🇪🇷🇺

5: 🇺🇦🇨🇭🇮🇹🇨🇿🇦🇹

4: 🇵🇱🇧🇾🇺🇸🇫🇮🇨🇦🇪🇪🇨🇳

3: 🇸🇰🇰🇿🇯🇵🇸🇮🇧🇬🇰🇷

2: 🇱🇻🇱🇹 pic.twitter.com/PuJ6832jYO