Eesti laskesuusanaisi kimbutab täna algava Oberhofi MK-etapi eel kõhuviirus

Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts avaldas, et ettevalmistusele on tugeva põntsu pannud naiskonda tabanud kõhuviirus.

"Praegu on naiste poole peal natuke keeruline seis. Ilmastikutingimused on soosinud pisikute levikut ja pool naiskonda on läbi põdenud või põdemas kõhuviirust," rääkis Tobreluts ERR-ile.

"Oberhofi me seega väga suurte ootustega ei lähe. See ei ole midagi tõsist, aga mingi jälje kindlasti jätab. See on enne hooaja tähtsamaid võistlusi oluline ettevalmistuse tsükkel. Selle tsükli lõpus peavad olema tulemused piisavalt head, sest sealt jääb MM-ini kaks nädalat ja selle ajaga enam võimekuses suuri muutusi esile ei too. Loodame, et läheme veel paremaks."

Naiste sprint algab täna kell 15.30.