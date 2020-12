Dorothea Wierer rõõmustas, et pääses Soomest koju: see on tõesti imelik koht

"See on tõesti kummaline koht, sest Itaalias pole selliseid piirkondi, kus oleks kogu aeg nii pime," sõnas Wierer Soome meediale. "Ma vajan päikest. Minu energia oli siin väga madalal tasemel, sest ma ei saa kunagi aru, kas on õhtu või hommik."



"Kui ilm on hea, on siin muidugi tore olla. Kuid kui on tuul ja halvad lumeolud nagu praegu, on see meie jaoks väga keeruline koht," tunnistas itaallanna.

Vahepeal oli juba oht, et sportlased peavad Karjalasse edasi jääma, sest järgmises võistluspaigas Austrias on koroonaolukord päris tõsine. Nüüdseks on rahvusvahelise laskesuusaliit siiski kinnitanud, et MK-sari jätkub kahe etapiga Hochfilzenis, kus võisteldakse 11.-13. ja 17.-20. detsembril.

Wierer võitis Kontiolahtis 15 km sõidu, kuid oli kolmel ülejäänud individuaaldistantsil alles kolmandas kümnes. MK-sarja kokkuvõttes on itaallanna 9. kohal ning kaotab liider Hanna Öbergile juba 91 punktiga.