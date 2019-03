"Me pole pärast seda enam kordagi suhelnud. Ta (Oberegger) on nüüd hoopis teine mees. Meil pole mingeid kontakte. Eks see ütleb tema iseloomu kohta nii mõndagi," sõmas Wierer NRK-le oma ekstreeneri kohta.

Wierer lisas, et ta pole kaugeltki ainus itaallane, kes on Obereggeri käitumises pettunud. "Olime alguses väga vihased, sest ta valetas meile ega öelnud, miks ta lahkus. Aga nüüd ma enam ei hooli sellest ja keskendun vaid enda võistlustele," lisas itaallanna.