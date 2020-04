Dorothea Wierer koroonakriisist Itaalias: kõik tundub nagu üks kohutav film

29-aastane Wierer naases koju Põhja-Itaaliasse vahetult pärast 14. märtsil lõppenud Kontiolahti MK-etappi, mis koroonaviiruse pandeemia tõttu hooaja viimaseks jäi. "Sellest ajast saadik pole ma kodust väljunud. Nagu kõik itaallased, oleme ka meie olnud kodus karantiinis," sõnas itaallanna Rootsi väljaandele Expressen. "Väga kummaline olukord on praegu."

"Ainult poest toidu ostmiseks võib kodust lahkuda," jätkas Wierer. "Selline tunne on, nagu filmis elaks. Ühes kohutavas filmis, kus sul kontrolli pole. Me ei tea, kas peame jääma koju neljaks nädalaks, kuueks nädalaks või veelgi pikemaks ajaks. Loomulikult on see väga stressirohke olukord."

Itaallanna lisas, et olukorda arvestades läheb tema perekonnal hästi. "Milanos on näiteks suuremad probleemid. Seal on olukord kohutav, kõik on murettekitav.

Kuidas kolmekordne maailmameister kodus aega veedab? "Palju hetkel teha pole. Olen proovimas praegu koduperenaise rolli. Teen süüa ja joon veini, sest see mulle meeldib. Veini joomine on hea viis aega veeta."

Wiererilt uuriti ka, mida ta arvab rootslanna Stina Nilssoni hiljutisest otsusest keskenduda edaspidi murdmaasuusatamise asemel laskesuusatamisele. "Olin väga õnnelik, kui kuulsin sellest. Stina on väga võimekas sportlane ning usun, et see on hea idee tema jaoks. Laskesuusatamine on palju üllatusi pakkuv spordiala, seega igav tal kindlasti ei hakka."

