Dopinguskandaal riivas ka laskesuusatajaid

„Olime Otepääl IBU etapil ja ajakirjanikud ei tulnudki kohale, sest kõik tegelesid dopingulooga. Hea hooaja tõttu pandi ka meie tulemused kohe kahtluse alla. Tegelikult tekkis ju kahtlus üldse puhta spordi kohta,” tõdeb ta. „Emotsioonid olid negatiivsed, aga mul on hea meel, et see välja tuli. See on noorsportlastele hea näide, kus ei saadud ju mingit kasu. Noorsportlased nägid, et ei tasu petta, kasu on väike ja suur jama kaelas. Aga ma ei arva, et me peaksime neid tänama.”

Talihärma sõnul on tippsportlasel oma identiteet ning ta ei kujuta ette, et see on pettusele üles ehitatud. „Usun, et tulemusi on võimalik saavutada ka puhtalt. Kui aga petturid osutuvad tugevamaks, las siis võtavad oma medalid. Mis sa selle medaliga ikka teed, kui see on pettusega võidetud,” arutleb ta.