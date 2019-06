Saksamaa telekanal ARD andis nüüd teada, et viimaste kahtlustuste kohaselt tegi Schmidt koostööd ka Itaalia laskesuusatajatega. Ühtegi konkreetset nime siiski veel välja ei toodud.

Eestlastest on antud dopinguskandaaliga seotud murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Viimasel ajal on skandaali teravik olnud suunatud jalgratturite poole, kellest mitmed on ka ise süüd tunnistanud.