„Päris palju on tippvormist puudu. Oli õnnestunud sooritus, kuid potentsiaal tulemust teha oli oluliselt suurem, kui teistel võistlustel. Pärast USA etappi sain väikese külmetuse, siis sellest üritasin taastuda. Praegu on selline järellainetus. Soorituse kõikumine on praegu suur.“

Östersundis toimuvad maailmameistrivõistlused algavad juba 7. märtsil ning viimaste päevadega on Zahkna sõnul tihtilugu oht üle pingutada. Seetõttu tuleb mehe sõnul nüüd veel targalt tegutseda.

„Tuleb oma asja teha. Teha trenni ja mitte üle pingutada. Väga lihtne on viimaste päevadega üle pingutada. Tuleb oma rutiini hoida. Tuleb pea selge hoida,“ lisas ta.