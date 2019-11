DELFI VIDEO | Kalev Ermits: tundsin, et on vaja teha uus samm maailma ladvikule lähemale saamiseks

„Kevadel vaatasin tagasi eelmisele hooajale. Ei olnud rahul laskmisega. Tellisin uue relvakaba, mida saab rohkem seadistada enda järgi. Rohkem võimalusi ja parem asend, mis tagaksid parema laskesoorituse. Laskmistööd on olnud rohkem. Kindlasti olen parandanud ka toitumist ja üldse päevakava professionaalsemaks ajamist,“ tunnistas Ermits.

Ühtlasi lõpetas ta koostöö soomlasest juhendaja Ilkka Luttuneniga. „Tundsin, et on vaja teha uus samm maailma ladvikule lähemale saamiseks. Arvan, et oleme leidnud hea lahenduse ja olen õigel teel,“ lisas Ermits.

Vaata videost, kellega ja kuidas Ermits tööd teeb ning mis vahejuhtum leidis aset Livigno laagris.