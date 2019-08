DELFI VIDEO | Johanna Talihärm: olen saanud suvel tavapärasest rohkem treeningutele keskenuda

"Suvine ettevalmistus on läinud hästi. Sellest nädalavahetusest saab eilse kaasa võtta, täna ei olnud kõige parem päev," ütles Talihärm Delfile ja Eesti Päevalehele.

Talihärma sõnul on ta saanud mullusest rohkem treeningutele keskenduda, sest õpingud Montana ülikoolis lõppesid juba detsembris. "Enesetunne on natuke parem kui eelmisel aastal, sest ma ei tulnud suvel treeningutele kooliväsimuse pealt. Sügisel on põhiline erinevus selles, et ma ei lähe tagasi kooli, vaid saan keskenduda treeningutele ja teha korraliku hooaja ettevalmistuse. Varem olen pidanud sügiseti kompromisse tegema," rääkis ta.

Uue hooaja eel ootab Talihärma veel ees Austria laager Eesti koondisega. Võimalik, et sügisel ootavad teda Utah's veel treeningud USA koondisega. "See ei ole veel kindel. Pean lähipäevadel ära otsustama," lisas ta.

Vaata pikemat intervjuud videost!