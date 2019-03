DELFI VIDEO | Indrek Tobreluts: saime enne MM-i viimased kaks korralikku starti tehtud

Kuidas laskesuusatajate vorm võrreldes kahe nädala taguste võistlustega Põhja-Ameerikas on? "Kahe nädalaga suuri muutusi ei toimu. Otepää on juurdeviiv võistlus MM-iks. Saime oma korralikud kaks starti siin tehtud," rääkis Tobreluts.

"Tüdrukud täna rasketes, tuulistes oludes laskmisega eriti hästi hakkama ei saanud, aga üldine seisund on hea. Hea on, et Kauri Kõivu seisund on paremuse suunas liikumas. Ta on oluline teatelüli meil MM-il," võttis Tobreluts tänase võistluspäeva kokku.

"Retsept on väga lihtne - sõita kiiresti ja lasta täpselt. Viimased võistlused on näidanud, et meil on võimed on olemas. Kui taustajõud suudavad head suusad teha, mida nad viimastel võistlustel on suutnud ning väga hea laskmise korral on nii mehed kui naised võimelised väga häid tulemusi näitama," sõnas Tobreluts eeloleva MM-i kohta.

Laskesuusatamise MM toimub 7.-17. märtsini Östersundis.