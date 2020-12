BLOGI | Viis trahviringi sõitnud Eesti laskesuusanaised finišisse ei jõudnud, võitis Rootsi

LASKESUUSATAMISE KONTIOLAHTI MK (05.12)

Rootsi naiskond saab 10-aastase vaheaja järel teatesõidus esikoha. Teisena lõpetas Prantsusmaa (+9,6) ja kolmandana Saksamaa (+43,9).

Eesti on rajalt maha võetud. Kirja läks 17. koht. Seitsmendale laskmisele pääses vaid 14 naiskonda. Viimase laskmise järel on ikka liider Rootsi, järgnevad Prantsusmaa (+19) ja Saksamaa (+37). Esikolmik on selge, sest järgnevad on juba väga kaugel.

Eesti sai 3. vahetuse ikkagi vahetatud. Talihärm lõpetas 17. kohal (+5.22) ja saatis rajale Lehtla. Kasahstan, Jaapan ja Slovakkia on juba maha võetud.

Rootsi jääb 7. lakmise järel liidriks. Prantsusmaa kaotab 17 ja Saksamaa 46 sekundiga.

Talihärm sai kiiresti märgid alla ning on väike lootus, et ka meie ankrunaine Kadri Lehtla saab rajale.

Rootsi lõpetab kolmanda vahetuse liidrina. Prantsusmaa on 11 sekundi kaugusel. Itaalia jääb kolmandana maha 33 ja Saksamaa neljandana 45 sekundiga. Norra on alles 13. (+3.21).

Talihärm ja Eesti võetakse peatselt rajalt maha, sest liidrid tulevad juba vahetusse.

Liidrid on juba kuuendas tiirus ning E. Öberg tõstab Rootsi liidriks. Prantsusmaa kaotab 9,4 ja Itaalia 26,7 sekundiga. Esikolmiku kannul on Saksamaa (+38,2). Ukraina käis trahviringil ja langes viiendaks (+1.09).

Eesti kukkus 20. kohale (+5.20).

Ka Talihärm on laskmisega hädas ning saab meie koondises veel ühe trahviringi!

Prantsusmaa jääb ka 5. laskmise järel liidriks. Rootsi kaotab 4,3 ja Ukraina 28 sekundiga. Itaalia on liidritest 42 ja Saksamaa 45 sekundi kaugusel. Ülejäänud kaotavad juba tublisti üle minuti.

Teise vahetuse lõpetab liidrina Prantsusmaa. Eesti on jätkuvalt 19. kohal (+4.19).

Tuuli Tomingas sai 4. tiirus ühe trahviringi! Eesti on 21 naiskonna konkurentsis 19. kohal ja kaotab liidrile juba 3.53. Meie taga on vaid Kanada ja Slovakkia.

Neljanda laskmisega tõuseb uueks liidriks Prantsusmaa. Rootsi kaotab teisena 8,4, Ukraina kolmandana 21,3 ja Itaalia neljandana 24 sekundiga.

Tomingas sai varupadrunite abil märgid maha ning Eesti jätkab eelviimasel ehk 20. kohal (+3.01). Meie ees on Jaapan ja Kanada.

Teise vahetuse esimese laskmisega tõuseb liidriks Itaalia. Rootsi kaotab 2,9 ja Prantsusmaa 7,6 sekundiga. Liider Valgevene pidi läbima kaks trahviringi ning langes 11. kohale (+1.34).

Üldseis 1. vahetuse järel. Eestil läks teiseks etapiks rajale Tuuli Tomingas.

Avavahetuse lõpetab esimesena Valgevene. Rootsi kaotab 1,3, Itaalia 5,3 ja Ukraina 10,3 punktiga. Tsehhi on 11, Prantsusmaa 24,1 ja Saksamaa 27,7 sekundi kaugusel. Eesti lõpetab 20. kohal (+3.00).

Teise laskmisega on liidriks tõusnud üllataja Valgevene. Norra on jätkuvalt kahvatu, lasketiirus relvaga hädas olnud Knotten peab minema ühele trahviringile ning on langenud 19. kohale (2.20). Regina Oja sai teises tiirus märgid maha ning on eelviimane ehk 20. (+2.26).

Üldseis 1. laskmise järel:

Esimese laskmise järel on liider USA, järgnevad Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi. Kolme varupadruni abil märgid alla saanud Norra on alles 18. (+1.12). Eesti on viimasel ehk 21. kohal (+1.50).

Oi-oi! Regina Oja jättis kolm märki üles. Tal on veel kasutada kolm varupadrunit...

Regina Oja peab minema kolmele trahviringile! Kaheksast lasust tabas vaid kaks...

Naised on jõudnud esimesse tiiru.

Mullu kõik teatesõidud võitnud Norral alustas Karoline Offigstad Knotten. Eesti nelikus sõidab avavahetust Regina Oja.

Start on antud!

Tänane naiste 4x6 km teatesõidu stardiprotokoll:

Naiste teatesõit algab kell 16.15.

Meeste sõidule saab nüüd joone alla tõmmata. Samuelsson sai esikoha, talle järgnesid Claude ja Johannes Thingnes Bö. Ermits lõpetas 60. kohal, üheksa trahviga kogunes kaotust lõpuks 5.37,1.

Ermits jätkab neljanda tiiru järel viimasel kohal, kokku tuli tal täna üheksa trahviringi.

Prantslane Claude saab lõpuks teise koha (+15,8) ja Bö jääb kolmandaks (+19,5).

Samuelsson jõuab samal ajal esimesena finišisse! Rootslane saab karjääri esimese MK-etapivõidu!

Claude on rebinud mõne sekundiga Bö'st ette.

Põnev heitlus käib teise koha peale. Kas Bö jääb üldse poodiumilt eemale?

Viimane lasketiir pööras järjestuse pea peale! Samuelsson on liikumas MK-etapi võidu suunas!

Pfeiffer jätab koguni kolm märki üles.

Samuelsson jätab viimases tiirus ühe, Johannes Thingnes Bö kaks märki üles!

Viimasel kohal sõitval Ermitsal tuli kolmandas tiirus veel kaks trahvi juurde, kaotus ligineb viiele minutile.

Esimeses tiirus põrunud Tarjei Bö on kerkinud tagasi viiendaks, kaotust vennale 17 sekundit.

8.6 km peal on Samuelsson Bö kinni püüdnud. Rootslane on suusasõidus hetkel selgelt kiirem.

Bö eksib kolmandas tiirus korra ning laseb Samuelssoni kõigest 8 sekundi kaugusele.

Ermits on kahe tiiru järel 60. ehk viimasel kohal (+4.03,3).

Ermitsal jääb ka teises tiirus kolm märki üles ning ees ootab kolm trahviringi.

Bö'le järgnevad Dale (+24,9), Hofer (+28,1), Fak (+28,6) ja Samuelsson (+29,0).

Johannes Thingnes Bö tuleb ka teisest tiirust välja puhaste paberitega ning kasvatab jälitajate ees edu.

Ermits eksis kolmel korral ning langes 55. kohale (+2.36,2).

1. lasketiirus läheb liidriks puhtalt lasknud Thingnes Bö, edestades 10,5 sekundiga Pfeifferit. Tarjei Bö eksis kolmel korral ning langes arvestuses kõvasti.

Ermits on võtnud 1,1 km peal sekundi Bö'lt tagasi, eestlane jätkab 43. kohal.

Ermits on pääsenud vahepeal samuti rajale.

1,1 km peal on Tarjei Bö edu Pfifferi ees 13,3 ja noorema Bö ees 24,5 sekundit.

Esimene mees on rajal!

Stardijärjekorra esimesed 20:

Kalev Ermits alustab sõitu 43. kohal, Tarjei Böst 1.52 hiljem.

Tervist, spordisõbrad! Juba peagi algab meeste 12,5 km jälitussõit!