BLOGI | Vanem Bö ja Öberg võitsid MK-etapi, meie parimaks tõusis Talihärm 38. kohaga

Kontiolahti MK-etapp, sprindid

Kolm eksimust teinud Regina Oja jälitussõitu ei pääsenud ning oli 67. (+2.55). MK-sarjas hooaja avastardi teinud Grete Gaim oli kahe möödalasu juures 72. (+3.05).

Tomingas jääb punktideta, ta kukkus 41. kohale. Talihärm oli täna meie parimana 38. Võit Hanna Öbergile, kellele järgnesid Anais Chevalier-Bouchet`ja Elvira Öberg.

Gaim saab teises tiirus ka teise trahvi ning paremate hulka ei mahu. Gaim läheb vahetult Oja ette 64ndaks (+2.26).

Esikolmik finišis: 1. Hanna Öberg, 2. Anais Chevalier-Bouchet +9,6, 3. Elvira Öberg +27,9.

Gaim teenib avatiirus ühe trahviringi. Ta läheb 65. kohale (+1.09).

Elvira Öberg (1 trahv) läheb teise tiiru järel kolmandaks, kaotust liider H. Öbergile 38,1 sekundit.

Grete Gaim (nr 79) on ka startinud.

Oja saab teise tiiruga veel ühe trahvi ning on alles 38. (+2.29).

Hanna Öberg kindlustab võidu? Ta on ka teises tiirus täpne ning juhib Chevalier-Bouchet ees 12,7 sekundiga.

Talihärm jätab viimase märgi üles ning on teise tiiru järel 20. (+1.40).

Tominga võistluse rikub teine tiir - kaks möödalasku! Tomingas on hetkel 20. kohal (+1.38). Talihärm on vahetult tema järel 21. (+1.40).

Oja teeb avatiirus kaks möödalasku ning läheb 39 naise konkurentsis 37. kohale (+1.37).

Talihärm läbis avatiiru nulliga ning läheb 18. kohale (+27).

Tomingas avatiirus täpne ning läheb 28 naise konkurentsis 11. kohale (+20,6).

Talihärm on esimese ringiga kaotanud liidritele üle 20 sekundi.

Ühe trahvi saanud Herrmann kaotab teise tiiru järel Chevalier-Bouchet`le 33 sekundiga.

Chevalier-Bouchet teeb kõva avalduse: ka teises tiirus on ta täpne ning asub liidriks.

Itaallanna Wierer mängib võimaluse maha juba avatiirus, kus tegi kaks möödalasku. Temal on kaotust liidritele juba 58,9 sekundiga.

Rootslanna Scottheim saab Chevalier-Bouchet`ga täpselt sama aja.

Esimesed viis naist on läbinud avatiiru eksimusteta.

D. Herrmann on avatiirus täpne, kuid kaotab liider Chevalier-Bouchet`le 3,2 sekundiga.

Naiste 7,5 km sprint on alanud.

Eesti naisi läheb rajale neli: Johanna Talihärm (nr 26), Tuuli Tomingas (nr 28), Regina Oja (nr 36) ja selle hooaja esimest MK-starti tegev Grete Gaim (nr 79). Üldse osaleb 104 naist.

Naiste sõit algab kell 17.30, seniks kohtumiseni!

Kalev Ermits sai 105 lõpetaja 43. koha (+1.51,8), Rene Zahkna oli 99. (+4,28,0) ja Kristo Siimer 104. (+5.25,9).

Eelviimasena startinud ja kõik lasud tabanud norralane Erlend Bjöntegaard tuleb viiendaks (+44,0).

Starti tuli 107 sportlast.

Zahkna on praegu 83 lõpetaja seas 80. kohal (+4.28,0), Siimer on viimane (+5,25,9).

Norralane Johannes Dale tuleb finišis kuuendaks (+50,8) ja Ermits on nüüd punktikohalt välja lükatud.

Kristo Siimeri võistlus on täna täiesti ebaõnnestunud. Esimeses tiirus jäi üles kaks ja teises lausa neli märki.

Ermits kaotab finišis Bö-le 1.51,8 ja praegu on ta 37. kohal. Punkte ülisuure tõenäosusega ikkagi ei tule...

Kui tagant suurüllatajat ei tule, võib Tarjei Bö võidu lukku panna. Viimati triumfeeris ta MK-etapil 2017. aastal detsembris Östersundis. Ka siis oli kavas 10 km sprint,

Ermits tabab teises tiirus kõik märgid. Ta läheb 29. kohale, kaotust Bö-le on 1.13,0. Punktikoht on võimalik, aga midagi kindlat veel pole.

Arnd Pfeiffer tuleb Bö-de vahele ja läheb finišis teisele kohale, kaotust Tarjei Böle jäi 13,9 sekundit.

Tarjei Bö jõuab finišisse ligi pooleminutilise eduga venna ees. Praegu on finišis seis selline:

Kümnest kümme lasknud Pfeiffer on ka teise tiiru järel heal positsioonil, ta jääb alla vaid Tarjei Bö-le ja seda täpselt kümne sekundiga.

Ermits eksib esimesel lasul, ülejäänud neli märki tulevad alla. Ta läheb esimese tiiru järel 38. kohale, kaotust liidriks tõusnud sakslasele Arnd Pfeifferile on 40,4 sekundit.

Varsti jõuab esimesse tiiru Kalev Ermits.

Zahkna eksib püstitiirus kolm korda, kokku tuleb talle neli trahvi. Kahe tiiru järel on kaotust Bö-le üle kolme minuti ja koht 28. ehk viimane.

Johannes Bö vanem vend Tarjei Bö teeb täna suure tõenäosusega pereliikmele tuule alla. Ta lasi täna maha kõik kümme märki ja juhib teise tiiru järel 20,3 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö on püstitiirus täpne ja ta edestab puhtalt lasknud Jelisejevit 4,6 sekundiga. Aga tuletame meelde, et esimese tiiru järel pidi Bö trahviringil käima.

Rene Zahkna saab viiest märgist maha neli. Paraku on eestlase sõidukiirus selline, et ühe trahviga täna ilmselt punktikohale ei jõua. Ta on esimese tiiru järel 23 sportlase seas 22. kohal, kaotust liidriks läinud Tarjei Bö-le on 47,7 sekundit.

Bö eksib lamadestiirus ühel korral. Hoolimata trahviringist pole tema kaotus Jelisejevile väga suur, see on 9,4 sekundit.

Kaheksandana alustanud venelane Aleksander Loginov laseb puhtalt, aga ta kaotab esimese tiiru järel koondisekaaslasele Matvei Jelisejevile 1,2 sekundiga.

Esimesse tiiru hakkab lähenema suurfavoriit Johannes Thingnes Bö.

Eestlaste stardinumbrid: Rene Zahkna (21), Kalev Ermits (50), Kristo Siimer (72).

Tere päevast! Meeste sprint algab juba paari minuti pärast.