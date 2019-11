BLOGI | Vägeva sõidu teinud Eesti laskesuusatajad saavutasid paarissegateatesõidus viienda koha, seganelik ebaõnnestus

Laskesuusatamise MK avaetapp

Sellega tänaseks ka lõpetame. Hooaeg aga jätkub juba homme, kui kell 13.30 pannakse algus meeste 10 km sprindile.

Lõpuprotokoll:

Windish hoiab ikkagi edu ning Itaalia saab etapivõidu! Bö andis endast kõik, kuid võitu siiski ei tule. Norra tegi aga kõva tõusu ja saab teise koha. Kolmandana tõuseb poodiumile Rootsi.

8. laskmine. Dominik Windisch kasutab kaks varupadrunit, aga saab kõik märgid maha. Samal ajal paneb Bö hullu ja laseb üliirelt kõik märgid alla ja vahe Itaaliaga on vaid 12,1 sekundit!

7. laskmine. Itaalia läheb eelviimaset tiirust liidrina ning mõlemad lähimad jälitajad (Norra ja Rootsi) peavad kasutama varupadruneid. Norra saab siiski teisena minema (+49,5) ja Rootsi kolmandana (+56,2).

Paraku tundub, et Kristo Siimeril jääb MK-etapi debüüt tegemata, sest liider Itaalia on Eesti kinni püüdnud. Eesti oli sel hetkel 18. kohal.

Itaalia annab viimase vahetuse üle kindla liidrina. Edu Rootsi ees on 1 minut ja Norra ees 1.07.

"Püsti oleks tahtnud paremini lasta, sõitsin kogu raja täiesti üksinda. Kindlasti oleks tuulistes oludes olnud parem kellegagi koos sõita," rääkis Talihärm intervjuus ETV-le.

6. laskmine. Itaalia jätkab kindla liidrina, vahe jälitajatega aina kasvab. Rootsi on teine, kaotades 1.08,4. Norra kerkib kolmandaks (+1.21,8).

5. laskmine. Ermits peab kõik varupadrunid kasutusse võtma, aga õnneks ühtegi märki püsti ei jää. Eesti lahkub tiirust 18. kohal, kaotust 4.39.

5. laskmine. Itaalia lahkub tiirust kindla liidrina, Rootsi tõuseb teiseks (+46 sekundit), kolmandana jätkab Saksamaa (+56,5).

Eesti annab teise vahetuse üle 21. kohal. Kalev Ermits alustab liidrist 4.27 hiljem.

Esikuuikus on veel Šveits ja Tšehhi.

Itaalia teeb teise vahetuse kindla liidrina, edu Saksamaa ees 39,3 sekundit. Rootsi ja Soome annavad vahetuse üle koos.

Muideks Läti ja Leedu on juba ringi sisse saanud ning rajal on veel 23 koondist. Eesti on hetkel 22.

4. laskmine. Talihärm peab kõik kolm varupadrunit ära kasutama, aga saab ka kõik märgid maha. Vahe on liidriga aga kasvanud juba 4 minuti ja 21 sekundi peale.

4. laskmine. Wierer laskis kiirelt ja eksimatult ning Itaalia jätkab kindlalt liidrina. Saksamaa kerkis teiseks, Rootsi kolmandaks. Itaalia edu Saksamaa ees on aga juba 53,2 sekundit.

3. laskmine. Talihärm pidi kasutama ühte varupadrunit. Eesti on 3. tiiru järel 22., kaotust 3.23,4.

3. laskmine. Itaalia jätkab liidrina, teine on jätkuvalt Soome ja kolmas Rootsi. Itaalia edu jälitajate ees on 23,7 sekundit.

Gaim annab teatepulga üle Talihärmale. Eesti on esimese vahetuse järel 22. (+2.56,2).

Vahetuse annab esimesena üle Itaalia, Vittozilt võtab teatepulga üle Wierer. Soome on võimsal teisel kohal (+13,9). Kolmas on Rootsi, kaotades Itaaliale 24,7 sekundit. Esikuuikus veel Šveits, Ukraina, USA.

Gaim kasutas kaks varupadrunit, aga sai kõik märgid maha. Eesti on kahe tiiru järel 22 (+2.17,9).

Peagi jõuab lasketiiru ka Gaim.

2. laskmine. Itaalia tõusis liidriks, Soome teiseks. Kolmandana pääses tiirust USA.

1. laskmine. Gaimil jääb üks märk üles ja tuleb juba esimene trahviring läbida. Liidrina läks tiirust Venemaa, kelle kannul on Saksamaa ja Rootsi. Eesti on 23.

Eestlastest on esimesena rajal Grete Gaim.

Start on antud!

Elo Volmer: Kehtib ütlus: kui üks uks sulgub,siis avaneb teisalt aken...on jälle,mida vaadata ja kellele kaasaelada...õnne ja tervist laskesuusatajatele

Statistikud ajasid küll nime sassi (Rita Oja asemel peaks olema Regina Oja), kuid muu informatsioon on õige. Eestlased tegid uue hooaja alustuseks Eesti läbi aegade parima tulemuse!https://twitter.com/BiathlonStats/status/1200762614093139968

Segateatesõidust võtab osa 25 koondist, Eesti stardib numbri all 12.

Laskesuusatamine pole aga tänaseks lõppenud, kui kell 16 algab segateatesõit. Eesti läheb võistlustulle koosseisus Grete Gaim, Johanna Talihärm, Kalev Ermits ja Kristo Siimer.

Lõppseis - Eesti viies!

Eesti on viies!

Norra kaotab kolmandana 40 sekundiga.

Rootsi võidab, Saksamaa kaotab teisena 18 sekundiga.

Viimase laskmise järel juhib Rootsi Saksamaa ees 18,5 sekundiga. Zahkna laseb taas suurepäraselt ning on 5. kohal (+52,6)!

Saksamaa peab minema trahviringile.

Rootsi tuleb ilmselt võitjaks!

Jäänud veel viimane laskmine.

Zahkna lasi suurepäraselt ja tõstis Eesti kuuendaks (+1.06)!

7. laskmine: Lesser hoiab Saksamaa liidrikohal, Samuelsson (Rootsi) kaotab talle 17 ja Christiansen (Norra) 34 sekundiga.

Kolmas vahetus: Eesti läheb viimasele etapile seitsmendana!

Regina Oja laseb hästi ja Eesti jätkab 7. kohal!

6. laskmine: Saksamaa tõuseb liidriks, Rootsi teiseks, senine liider Ukraina läheb kolmele trahviringile!

Väga ilus seis 5. laskmise järel - Eesti seitsmes:

Regina Oja kasutas ühte varupadrunit ning tõstis Eesti 7. kohale (+1.27).

Merkušina hoiab 5. tiiru järel Ukraina liidrikohal. Sakslanna Preuss kaotab teisena 28 sekundiga.

Teine vahetus: Ukraina juhib, Eesti on 9. kohal (+1.35,6).

Favoriit Norra peab minema ühele trahviringile. Samuti Zahkna!

Artem Tyshchenko hoiab Ukrainat ka 4. tiiru järel liidrikohal. Lesser ja Saksamaa kaotavad teisena 28 sekundiga.

Ilus seis kolmanda laskmise järel:

Esimese meeste vahetuse laskmise järel juhib Ukraina. Zahkna tõstab hea laskmisega Eesti kuuendaks (+56,6)!

Esimene vahetus: Ukraina juhib, Eesti on kümnes (+58,3).

Teises tiirus tõstab Merkušina Ukraina liidriks. Järgnevad Saksamaa (Preuss) 6,5 ja Valgevene (Sola) 27,9 sekundilise kaotusega. Regina Oja kasutas kolme varupadrunit ja Eesti on 10. kohal (+58).

Simon tõstab Prantsusmaa avatiiru järel liidriks. Austria (Hauser) kaotab 4,8 ja Itaalia (Sanfilippo) 9,4 sekundiga. Regina Oja kasutas kahte varupadrunit ja läbis tiiru 11. kohal (+26,7). Rootsi pidi minema trahviringile ja Öberg on alles 16. (+38).

Esimeses vaheajas (1,1 km) on ees norralane Röiseland, prantslane Simon ja rootslane Öberg. Oja on 9. kohal (+6,6).

Võistlus algas!

Meie koondise peatreener Indrek Tobreluts ütles võistluse eel, et Zahkna ja Oja eeliseks on kiire laskmine, mis võiks täna suurt rolli mängida. "Olud on tuulised, pealelaskmine oli keeruline," kinnitas ta.

Rene Zahkna ja Regina Oja võistlusnumber on 10.

Stardinimekiri:

Tere! Kohe algab Östersundis laskesuusatamise hooaja avaetapp, kus on esimese alana kavas paaristeatesõit. Eestit esindavad 26 koondise konkurentsis Rene Zahkna ja Regina Oja.