BLOGI | Ühe trahviringi sõitnud Eesti laskesuusanaiskond piirdus teatesõidus 16. kohaga

Hochfilzeni laskesuusatamise MK (12.12)

Oja sai märgid alla ning Eesti on 16. kohal (+4.22).

Norra on võitjana finišis. Prantsusmaa kaotas teisena 24,5 ja Rootsi kolmandana 32,5 sekundiga. Rootslanna Elvira Öberg suutis lõpuheitluses edestada Saksamaad (+32,7) ja Itaaliat (+37.1). Eesti lõpetas 16. kohal (+4.16).

Röiseland kindlustab viimases tiirus Norrale võidu.

Oja vajas kahte varupadrunit, kuid sai märgid alla ning Eesti on eelviimase laskmise järel 16. kohal (+4.09). Meie ees on Slovakkia, kes on paraku juba poole minuti kaugusel.

Norra ja Röiseland liiguvad võidu suunas. Eelviimase laskmise järel edestab Norra Prantsusmaad juba 45 sekundiga.

Eesti lõpetas eelviimase vahetuse 17. kohal (+3.26). Talihärm kaotas liidritele minuti juurde. Meil läks ankrunaisena rajale Regina Oja. Neli naiskonda on juba maha võetud.

Kolmas vahetus - Norra juhib Saksamaa ees 27,3 sekundiga. Prantsusmaa on kolmas (+27,8).

Talihärm sai taas ühe varuga märgid alla ning jätkame 17. kohal (+3.02).

Kuues laskmine: Norra jääb liidriks, Rootsi läks ühele trahviringile.

Talihärm sai ühe varupadruniga märgid alla ning Eesti tõuseb 17. kohale (+2.45).

Viies laskmine: Eckhoff tõstab Norra liidriks. Saksamaa (Hettich) kaotab teisena 4,1 ja Rootsi (H. Öberg) kolmandana 10,5 sekundiga.

Tomingas kaotas teise vahetusega võrreldes liidritega juurde vaid kaheksa sekundit. Puhtas sõiduajas kaotas ta liidritele 48 sekundiga. Kahju, et meie avavahetus nii kehvasti läks...

Eesti naiskond vahetab 21. kohal (+2.24). Rajale sai Talihärm.

Teine vahetus - Tšehhi vahetab esimesena. Rootsi kaotab 0,8, Saksamaa 5,0 ja Norra 5,2 sekundiga.

Tomingas sai ühe varuga märgid alla ning Eesti on 21. kohal (+2.06).

Rootsi jääb neljanda laskmise järel liidriks. Viie sekundi sisse mahuvad ka Itaalia, Ukraina ja Tšehhi. Norra ja Venemaa käisid ühel trahviringil ning on nüüd vastavalt 5. ja 12. kohal.

Tomingas sai märgid alla ning Eesti on jätkuvalt 22. kohal (+2.32).

Kolmas laskmine - liider on Rootsi. Saksamaa kaotab vaid 0,9 sekundiga.

Eesti lõpetas avavahetuse 22. kohal. Kaotust liidrile on juba 2.16.

Avavahetuse lõpetab esimesena Saksamaa, tihedalt kannul on Rootsi ja Norra. 17 sekundi sees on seitse naiskonda ning esikolmikule järgnevad Itaalia, Venemaa, Valgevene ja Austria. Ebaõnnestus Prantsusmaa, kes on alles 15. (+58).

Teine laskmine - liidriks on tõusnud Norra, järgnevad Saksamaa ja Rootsi. Lehtla sai kahe varupadruniga märgid alla ning Eesti on 21. kohal (+1.41).

Eesti on viimasel kohal, kaotades liidritele 1.01.

Esimese laskmise järel on liider Valgevene, järgnevad Itaalia ja Venemaa.

Lehtla läks ainsana ühele trahviringile!

Ja nüüd esimene laskmine.

Lehtla on grupi lõpuosas, kuid kogu grupp püsib veel koos.

Võistlus on alanud.

Tänased stardinumbrid on antud just viimase Kontiolahti teatesõidu põhjal, kus Eesti oli 17. Täna siis stardib meil esimesena Kadri Lehtla, kes Soomes oli ankrunaiseks.

Teatesõidu favoriitide stardinimekiri: