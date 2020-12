BLOGI | Tuuli Tomingas saavutas Hochfilzeni sprindis kõrge koha, Norra näitas võimu

HOCHFILZENI MK-ETAPP: NAISTE SPRINT

Eestlannade tänased kohad: Tuuli Tomingas 16., Kadri Lehtla 66., Regina Oja 71. ja Johanna Talihärm 98. Täname jägimast! Homme on kavas juba jälitussõidud.

Kadri Lehtla annab paraku sõiduajas kõvasti tagasi ning kukub finišiks 66. kohale (+2.18,2).

Kadri Lehtla ka teises tiirus täpne ja läheb 39. kohale (+1.13).

Oja on hetkel finišis 67. ja Talihärm 85. kohal.

Hetkeseis finišis - Tuuli Tomingas endiselt 16. kohal:

Kadri Lehtla oli avatiirus täpne ja läheb 45. kohale (+31,4).

Tomingas on 16. ajaga finišis (+1.03,3).

Seis teise laskmise järel:

Tomingas on teises tiirus täpne ja läheb 16. kohale (+43,8).

Talihärm eksis teises tiirus kolm korda ning on viimane ehk 60. (+2.59).

Sakslanna Franziska Preuss läheb finišis neljandaks. Kaotust Röiselandile jäi vaid pool sekundit.

Tomingas sai avatiirust ühe trahvi ning läheb 33. kohale (+31).

Hetkeseis finišis:

Hanna Öberg ei suuda norralannade kolmikvõimu väärata - ta läheb finišis 29-sekundilise kaotusega neljandaks.

Talihärm eksib avatiirus kaks korda. Ta on alles 54. kohal (+1.11) ja vahetult Oja ees.

Norra võtab finišis hetkel kolmikedu: Tiril Eckhoffi ja Ingrid Landmark Tandrevoldi järel tõusis kolmandaks Marte Olsbu Röiseland (+24,6).

Tuuli Tomingas (nr 66) on startinud.

Eckhoff on finišis uue liidriajaga 19.38,0. Edu Tandrevoldi ees jäi 7,6 sekundit.

Wierer sai teises tiirus ühe trahvi ning kukub seitsmendaks (+29,5).

Tandrevold finišis uus liider, Krutšinkina kaotab 32,2 sekundiga.

Täpselt lasknud valgevenelanna Jelena Krutšinkina läheb finišis liidriks ajaga 20.17,8.

Kohe saab rajale Johanna Talihärm (nr 55).

Eckhoff, kes eksis avatiirus korra, on püstitiirus täpne ja läheb uueks liidriks. Tema edu täpselt lasknud Tandrevoldi ees on 1,7 sekundit.

Wierer avatiirus täpne ja tõuseb teiseks. Kaotust Hauserile vaid 0,8 sekundit.

Regina Oja on finišis ning kaotab liider L. Perssonile 1.42,8.

Röiseland jätab avatiirus ühe märgi üles ning kukub 12. kohale (+23.7).

Tandrevold oli avatiirus täpne ning läheb kolmandaks. Liider Hauserile kaotab ta 3,6 sekundiga.

Regina Oja teises tiirus ei eksinud ning kaotab liider Perssonile 1.16-ga.

Avatiirus on uus liider austerlanna Hauser.

Braisaz-Bouchet eksib püstilaskmisel kaks korda ning kukub tippkonkurentsist välja.

Hetkeseis 1. laskmise järel:

Regina Oja jätab avatiirus kaks märki üles ning kaotab liider Braisaz-Bouchet`le juba 1.11.

Stardirivi esimene ots:

Naisi on võistlustules 106, eestlannasid on stardis neli. Regina Oja läks rajale numbri alt 2, Johanna Talihärma stardinumbriks on 55, Tuuli Tomingasel 66 ja Kadri Lehtlal 105.

Tere, laskesuusasõbrad! Naiste 7,5 km sprint on alanud.