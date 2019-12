BLOGI | Thingnes Bö ja Eckhoff näitasid Annecy jälitussõitudes võimu. 27. kohalt alustanud Oja langes punktikohalt välja

Annecy MK-etapi jälitussõidud

Lõpptulemused:

Talihärm saab lõpuks 50. (+4.32,1) ja Oja 51. koha (+4.33,2).

Teisena lõpetab Tandrevold (+38,1) ja kolmandana karjääri esimese individuaalse poodiumikoha saanud Häcki (46,0).

Tiril Eckhoff on uhkes üksinduses finišis!

Oja ja Talihärm tabavad taas püsti kõik märgid, aga punkte täna eestlannadele ei tule. Talihärm on 50. ja Oja 51, mõlemad kaotavad liidrile enam kui neli minutit.

Seis neljanda tiiru järel:

Tandrevold tabab samuti kõik märgid ja ta kaotab Eckhoffile 48 sekundiga. Kolmandaks on tõusnud 11. kohalt alustanud šveitslanna Lena Häcki (+56,5).

Kõik viis märki tulevad maha ja Eckhoffi esikohta ei suuda teist päeva järjest keegi väärata!

Kas Eckhoff suudab võidu vormistada? Ta on jõudnud viimasesse tiiru.

Talihärm ja Oja lasevad kolmandas tiirus puhtalt. Talihärm on 50. (+3.32,4) ja Oja 52. (+3.37,3) kohal.

Seis kolmanda tiiru järel:

Eckhoff laseb viimase märgi mööda, Braisaz teeb kaks eksimust. Norralanna jätkab liidrina, teiseks on tõusnud Eckhoffi kaasmaalanna Ingrid Landmark Tandrevold (+45,4), kolmas on Braisaz (+46,2).

Samal ajal on Eckhoff juba kolmandas tiirus, nüüd lastakse püsti.

Eestlannade seis teise tiiru järel: Oja on 54. (+3.21,2) ja Talihärm 55. (+3.21,8).

Seis teise tiiru järel:

Nii Oja kui ka Talihärm lähevad kahele trahviringile. Kokku on Oja tabanud kümnest märgist vaid kuus.

Teine lamadestiir: Eckhoff ja Braisaz tabavad kõik märgid. Norralanna edu prantslanna ees on nüüd 17,2 sekundit. Kolmas on Simon (+26,4).

Seis esimese tiiru järel:

Talihärm tõusis esimese tiiru järel 43. kohale (+2.08,6), Oja on 45. (+2.12,1).

Regina Oja peab minema kahele trahviringile, Talihärm laseb viiest viis.

Eckhoff tegi ühe möödalasu, aga jätkab liidrina. Talle järgneb 10,3 sekundiga Justine Braisaz ja 27,6 sekundiga Julia Simon.

Liider Tiril Eckhoff jõuab esimesena lasketiiru.

Annecy's veel päike siiski paistab. Tuletame meelde, et Regina Oja startis 27. ja Johanna Talihärm 47. positsioonilt.

Kell on 16 saanud, õues on juba pimedaks läinud ja see tähendab, et naiste sõit on alanud!

Lõppseis:

Kolmandaks sõitis end 13. kohalt alustanud norralane Vetle Sjåstad Christiansen (+1.00).

Thingnes Bö on võitjana finišis ja edestab teisena lõpetanud prantslast Quentin Fillon Maillet`d 22 sekundiga.

Seis 4. ehk viimase laskmise järel:

Tarjei Bö sai ühe trahvi, kuid jääb kolmandaks (+52,5).

Viimane tiir: Thingnes Bö laseb kõik märgid alla ja saab samuti eksimusteta lasknud Quentin Fillon Maillet ees 2,8-sekundilise edumaa.

Quentin Fillon Maillet ja Thingnes Bö teevad kõva tempot ja kasvatavad oma edumaad.

Seis 3. laskmise järel:

Kolmas laskmine: Fillon Maillet juhib Thingnes Bö ees 0,2 sekundiga. Tarjei Bö kaotab kolmandana 19 ja Doll neljandana 36,4 sekundiga.

Seis 2. laskmise järel, koguni viis norralast esimese seitsme hulgas:

Tarjei Bö on uus liider, Fillon Maillet kaotab 1,6 ja Thingnes Bö 2,1 sekundiga.

Teine tiir: Doll peab minema ühele trahviringile.

Seis 1. laskmise järel:

Fillon Maillet kaotab Dollile 9,5 ja Tarjei Bö 9,9 sekundiga. Ühel trahviringil käinud Johannes Thingnes Bö kaotab 25 sekundiga.

Esimeses lasketiirus on sisuliselt viis meest koos, vaid Doll sai natuke varem laskma.

Doll saab viie lasuga märgid alla ja jääb liidriks.

Johannes Thingnes Bö on sõitnud 1,5 kilomeetriga Dolli vastu tagasi 8,3 sekundit.

Start on antud!

Meeste jälitussõidu stardinimekirja 40 esimest: