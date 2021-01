BLOGI | Talihärm pääses MK-etapil kindlalt punktikohale, Tomingas ebaõnnestus lasketiirus täielikult

LASKESUUSATAMISE ANTHOLZ-ANTERSELVA MK (21.01)

Tulemused:

Võistlus on läbi, Talihärm saigi 27. koha. Tuuli Tomingas kogus kaheksa trahviminutit (1+3+0+4) ja sai 83. koha (+9.35,2). Kuus möödalasku teinud Kadri Lehtla oli 93 sportlase seas 82. (+8.58,1) ja viiel korral eksinud Grete Gaim 86. (+9.59,3).

Talihärm saab täna 27. koha, finišisse on tulla kümnekonnal sportlasel ja keegi neist ei suuda Talihärma enam edestada.

Talihärm on neljanda tiiru järel 30. kohal ja finišis 24. positsioonil.

Grete Gaim tegi täna viis möödalasku, ta on nelja tiiru järel 86 naise seas 80. kohal (+8.37,8).

Talihärm intervjuus ETV-le: "Laskmine oli ebareaalselt aeglane, aga see oligi mõnes mõttes minu taktika. Sõit oli hea, kuigi rajaprofiil mulle ei meeldi. Aga suusad olid väga head. Laskmisega oli treeningutel väga palju probleeme, aga täna tasus kindla peale minemine ära. Loodan, et vorm läheb vaikselt paremaks. Hea, et olen saanud palju võistelda, mulle tuleb see kasuks."

Kadri Lehtla on neljanda tiiru järel kuue trahviminuti juures 77 naise seas 73. kohal, Tomingas on 75.

Talihärm on finišis langenud 22. kohale. Pühapäevasesse ühisstardiga sõitu ta ei pääse. Seega on eestlannadel enne Pokljukas peetavat MM-i teha vaid üks etteaste, milleks on pühapäevane teatesõit.

Talihärm on finišis 19. ajaga, kaotust Hauserile tuli 3.18,7. Neljanda tiiru järel on Talihärm 24. kohal.

Finišis 37 naise seas viimasel kohal olev Tuuli Tomingas intervjuus ETV-le: "Ma ei tea, miks see juhtus. Ega ma alla ei andnud, pingutasin viimase tiiruni. Siin on lihtne trahve lasta, kõrgus ei andesta. Õnnestumise korral oleksin suutnud päris palju endast välja võtta."

Seis neljanda tiiru järel. Hauser peaks võtma tänase etapi esikoha, tagant enam ohtlikke jälitajaid pole.

Talihärm läheb 48 naise seas 18. kohale.

Talihärm eksib viimases tiirus ühel korral, kokku talle täna kaks trahviminutit.

Talihärm läheneb neljandale lasketiirule. Õnnetumise korral võiks ta pääseda 20 parema sekka.

Dorothea Wiereril oli võimalus liidriks minna, aga ta eksis viimases tiirus ühel korral. Wierer on neljandal kohal, Hauserile kaotab ta 55 sekundiga.

Aga Hauser tabab viimases tiirus kõik märgid ja läheb omakorda liidriks, edu prantslanna ees on koguni 41 sekundit.

Chevalier-Bouchet eksib viimases tiirus ühel korral ja jätkab vähemalt esialgu liidrikohal. Ta edestab sakslannat Janina Hettichit 30 sekundiga.

Talihärm kaotab Chevalier-Bouchet'le 2.01,6 ja eestlanna on 48 naise seas 17. kohal.

Talihärm laseb ka kolmandas tiirus puhtalt, tal on kolme tiiru järel üks möödalask.

Kadri Lehtla tegi esimeses tiirus ühe möödalasu. Ta kaotab liidrile 1.41 ja läks 78 naise seas 59. kohale.

Kolme tiiru järel on liider prantslanna Anais Chevalier-Bouchet, kes on tabanud kõik märgid. Kui ta neljandas tiirus ei eksi, on ta täna esikohale suurim favoriit.

Tomingas korjab viimasest tiirust aga neli minutit juurde, kokku tegi ta täna kaheksa möödalasku...

Talihärm läbib teise tiiru puhtalt ja läheb kahe tiiru järel 44 naise seas 21. kohale, kaotust Hauserile on 2.07,4.

Seis kahe tiiru järel:

Seis esimese tiiru järel:

Tomingas on kolme tiiru järel 10 naise seas viimane, kaotus Tandrevoldile on 4.13.

Talihärm kaotab pärast esimest tiiru liidriks läinud austerlannale Lisa Theresea Hauserile 1.33 ja ta on 44 naise hulgas 33. kohal.

Talihärm tabab viiest märgist neli, Tomingas läbis kolmanda tiiru puhtalt.

Nüüd on esimesse lasketiiru jõudnud ka Johanna Talihärm. Suusakiirus on olnud hea, ta kaotab kiireimatele vaid 13 sekundit.

Tobreluts spekuleeris, et Tomingas võis endale sõiduga liiga teha ja sellepärast tekkisid probleemid ka lasketiirus.

Täna Tomingas seega suurt kala ei püüa. Ta on üheksa naise seas viimane, kaotust liidriks läinud norralannale Ingrid Landmark Tandrevoldile on 4.05,4.

Tomingas korjab kolm trahviminutit juurde...

Aga teises tiirus eksis Röiseland kahel korral! Nüüd on Tominga kord.

Röiseland on esimese tiiru järel endiselt liider, trahviminuti korjas aga tema tiimikaaslane Tiril Eckhoff.

Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts ütles ETV otse-eetris, et jääb Tominga sõidukiirusega rahule. "Aga lamadestiirus enam eksida ei tohi," lisas ta.

Tomingas läheb üheksa naise seas viiendaks, ta jääb Röiselandist maha 1.15.

Tomingas eksis ühel lasul ja tema ajale pannakse minut juurde.

Tomingas läheneb esimesele lamadestiirule, enne tiiru kaotab ta Röiselandile 15 sekundit.

Teiste eestlannade stardinumbrid: Johanna Talihärm (44), Kadri Lehtla (75) ja Grete Gaim (81).

Tomingas läks nüüd rajale, 30 sekundit enne teda startis MK-sarja üldliider Marte Olsbu Röiseland.

Enne võistluse algust on hakanud lund sadama, aga tuult lasketiirus eriti ei ole.

Tere päevast! Anterselva MK-etapi naiste individuaaldistants on kohe algamas. Esimese eestlanna starti ei tule kaua oodata, Tuuli Tomigas läheb rajale üheksandana.

