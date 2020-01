BLOGI | Ruhpoldingu teatesõidu võitis Norra naiskond, Eesti lõpetas 15. kohal

Ruhpoldingu MK-etapp: naiste teatesõit

Lõpptulemused:

Eesti lõpetab 15. kohal (+3.43).

Norra võidab järjekordse teatesõidu. Prantsusmaa kaotab teisena 10,7 sekundit, Šveits on kolmas (+20,7). Kaks trahviringi sõitnud Saksamaa peab leppima 4. kohaga (+31,7).

Gaim peab püstitiirus kasutama ühte varupadrunit ning Eesti on 13. kohal (+3.03). Meie ees on Slovakkia 18 sekundi kaugusel, meie järel Poola ja Valgevene vaid 4 ja 6 sekundi kaugusel.

Viimane tiir: Röiseland vajas ühte varupadrunit, kuid Norra jääb liidriks. Vahe Braisaziga on 11,2 sekundit. Šveits teeb taas suurepärast võistlust ja peaks lõpetama poodiumil (+18).

Seis eelviimase laskmise järel:

Grete Gaim sai kahe varuga märgid maha ja Eesti kukub 14. kohale (+2.16). Ligi minut kaotust tuli koheselt juurde...

7. laskmine: Röiseland tõstab Norra liidriks. Prantsusmaa ja Braisaz kaotab 11,8 sekundiga. Šveits on kolmas (+17,2).

Seis 3. vahetuse järel:

Talihärm vahetab 11. kohal (+1.27,3). Siiani väga südikas võistlus meie naistelt.

Kolmas vahetus lõpetab: liider on Prantsusmaa, kuid Norra on vaid 2,9 sekundi kaugusel. Itaalia kaotab 7,9 ja Ukraina 8,8 sekundiga.

Seis kuuenda laskmise järel:

Talihärm sai ühe varupadruniga märgid alla ning tõstab Eesti 13. kohale (+1.21).

Saksamaa saab kaks trahviringi!

Prantsusmaa on 6. laskmise järel uuesti liider.

Seis 5. laskmise järel:

Talihärm vajab kahte varupadrunit, saab märgid alla ning Eesti on 14. kohal (+1.29,1). Kahjuks läks vahe esimese 11 naiskonnaga suuremaks.

Viies laskmine: Hinz laseb kodupubliku rõõmuks viis märki kiirelt alla ja tõstab Saksamaa liidriks. Ukraina kaotab 12,4 ja senine liider Prantsusmaa 16,2 sekundiga.

Seis 2. vahetuse järel:

Teine vahetus: Prantsusmaa on liider, Eesti on 13. kohal (+1.02), kuid esikaheksa on vaid 15 sekundi kaugusel. Meil läks kolmandaks etapiks rajale Talihärm.

Seis 4. laskmise järel:

4. laskmine: Prantsusmaa tõuseb liidriks, Tomingas saab ühe varupadruniga märgid maha ning Eesti on jätkuvalt 10. kohal (+49,7).

Seis 3. laskmise järel: Austria on juhtimas.

Tomingas vajab lamadestiirus ühte varupadrunit ja tõstab Eesti 10. kohale!

Seis esimese vahetuse järel:

1. vahetus: Itaalia vahetab esimesena. Järgnevad USA (+8,8) ja Prantsusmaa (+9,5). Oja saadab Tominga rajale 12. kohalt (+35,6).

Üldseis teise laskmise järel - ka Norra kaotab Eestile:

Püstitiir: Vittozzi tõstab Itaalia liidriks. Regina Oja vajab ühte varupadrunit ning Eesti jätkab 12. kohal (+25,2).

Üldseis 1. laskmise järel:

Eesti on esimese laskmise järel 9. kohal. Kaotust liider Prantsusmaale vaid 6,8 sekundit! Regina Oja on teinud suurepärase alguse.

Start on antud!

Tere, spordisõbrad! Laskesuusatamise MK-etapp Saksamaal Ruhpoldingus jätkub täna kell 15.30 naiste teatesõiduga. Eesti naiskonna stardinumber 15, kokku läheb rajale 23 naiskonda. Meie avavahetust sõidab Regina Oja, kes annab vahetuse üle Tuuli Tomingasele, kolmas on Johanna Talihärm ja ankrunaine Grete Gaim.