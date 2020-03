BLOGI | Regina Oja tegi tühjade tribüünide ees karjääri parima MK-sõidu!

NOVE MESTO MK-ETAPP: NAISTE SPRINT

Kadri Lehtla oli teises tiirus täpne ning läks vaheajas 67. kohale (+2.39).

Hetke kolm parimat: 1. Denise Herrmann 18.51,0, 2. Anais Bescond (+27,2), Marketa Davidova (+49,7).

Oja püsib finišis 20. kohal. Tomingas on 55. ja Talihärm 60.

Lehtla jätab avatiirus esimese ja viimase märgi üles ning on 83. kohal.

Tomingas on finišis ja läheb ühe trahviga 51. kohale (+3.01).

Regina Oja lõpetab ja läheb 19. kohale (+1.46,1).

Hetkeseis finišis:

Tomingas sai teises tiirus samuti ühe trahvi ning on 48. (+2.10).

Regina Oja teises tiirus eksis kohe esimesel lasul... Ülejäänud märgid tulid alla ning eestlanna on 19. kohal (+1.20).

Regina Oja on kohe teises tiirus!

Tomingas oli avatiirus samuti täpne - tema on 39. kohal (+49).

Anais Bescond läheb finišis teiseks (+27).

Regina Oja (nr 53) läheb esimese tiiru järel täpse laskmisega kuuendaks! Kaotust Herrmannile on 17,9 sekundit.

Soomlanna Mari Eder teeb hooaja parima võistluse ning on teise tiiru järel ühe trahviga neljas (+53,0).

Prantslanna Bescond on ka teises tiirus täpne ja läks teiseks (+11,2).

Johanna Talihärm sai teisest tiirus veel ühe trahvi (kokku 4) ning on hetkel 31 naise konkurentsis 17. (+3.02).

Wierer täna kõrges mängus ei osale - kahe lasketiiruga sai ta kokku kolm trahvi. Teise tiiru järel on ta hetkel alles 14.

Eckoff lõpetab ja läheb finišis Herrmanni järele teiseks (+1.11).

Ja selline on seis avatiiru järel:

Hetkeseis 2. tiiru järel:

Tšehhitar Davidova pääseb teisest tiirust trahvita (kokku 1) ning läheb teiseks (+32,7).

Teise tiiru järel on hetkel Herrmanni järel teisel kohal Öberg (+58,4).

Talihärm jättis avatiirus kolm märki üles ja läks eelviimasele kohale (+1.56).

Eckoff eksis teises tiirus kahel lasul ning sisse läks ka tema kõrge koht...

Denise Herrmann on finišis ajaga 18.51,0.

Eckhoff oli avatiirus täpne ning läks ühesekundilise kaotusega Herrmannile teiseks.

Herrmann lasi ka teises tiirus märgid maha. Väga kõva avaldus võidule.

Avatiiru järel püsib Herrmann kindla liidrina, kanadalanna Lunder kaotab hetkel teisena 20 sekundiga. Ühe trahvi saanud rootslanna Öberg on 37-sekundilise kaotusega neljas.

Johanna Talihärm (nr 26) on startinud.

Denise Herrmann laseb avatiirus täpselt ja on kindel liider.

Sakslanna Herrmann (nr 3) on alustanud maruliselt ning juhib esimestes vaheaegades suure eduga.

Vaade suusastaadionile on väga nukker:

Võistlus on alanud.

Stardinimekirja 50 esimest:

Laskesuusatamise MK-sari on selleks nädalaks kolinud Tšehhi Nove Mestosse, kus avapäeval on kavas naiste 7,5 km sprint. Eestlannasid on täna võistlustules neli: Johanna Talihärm (stardinumber 26), Regina Oja (53), Tuuli Tomingas (58) ja Kadri Lehtla (90).