BLOGI | Östersundi MK-etapi meeste tavadistants: Fourcade'i ja prantslaste suur pidu, Ränkel kogus 13 trahviminutit

Võistlus on läbi: Zahknale lõpuks 59., Ermitsale 66. ja Ränkelile 102. koht. Kokku jõudis finišisse 105 sportlast.

Ränkel on finišis praegu 93. mehe seas 91. kohal, Fourcade'ile kogunes kaotust 16.32,5.

Ränkel tabab viimases tiirus ühe märgi. Kokku sai ta täna 13 trahviminutit.

Fabien Claude jätkab prantslaste pidu, ta lõpetab seitsmenda ajaga (+2.32,4).

Ränkel tabab kolmandas tiirus viiest märgist kolm, kokku on tal nüüd üheksa trahviminutit. Kolmandast tiirust on läbi läinud 95 meest, Ränkel on viimasel kohal (+11.42,2).

Zahkna läheb neljanda tiiru järel 46. kohale, kaotust Fourcade'ile on 6.09,6.

Zahkna laseb neljandas tiirus kaks märki mööda. Hüvasti, punktikoht!

Jaquelin tuleb neljandana finišisse. Prantslastele koidabki nelikvõit.

Siiski-siiski, Ränkel sai teises tiirus kaks märki pihta. Seega on tal kahe tiiru peale seitse trahviminutit.

Teises tiirus tuleb Ränkelile neli trahviminutit juurde. Varem polnud ta rahvusvahelistel võistlustel püsti ühtegi märki pihta saanud.

Ränkel tegi esimeses tiirus neli möödalasku. Kusjuures tegu oli lamades laskmisega, mis on tal praegu tunduvalt parem kui püstilaskmine.

Zahkna jätkab kolme tiiru järel puhaste paberitega, ta läheb 31. kohale (+3.45,2).

Fourcade pole MK-etappi võinud juba peaaegu aasta aega, tänane esikoht on talle 73.

Fourcade on finišis, ta edestab Desthieux'd 12,7 sekundiga. Praegu pole näha, et keegi suudaks tema esikohta väärata.

Täitsa võimalik, et prantslased võtavad täna lausa nelikvõidu - viimase tiiru järel on kolmas Quentin Fillot Maillet ja neljas Emilin Jaquelin.

Fourcade liigub võidu suunas, viimases vaheajapunktis edestab ta Desthieux'd 18 sekundiga.

Loginov laseb viimases tiirus kaks märki mööda ja langeb suurest konkurentsist.

Ermits läheb 25. kohale, kaotust Fourcade'ile on seitse ja pool minutit.

Katastroof! Ermits saab juurde neli trahviminutit, kokku tuli tal neid täna kuus.

Nüüd ootame viimasesse tiiru Ermitsat. Kui tuleb null, peaks ta kindlasti MK-punktidele ehk 40 sekka mahtuma.

Rene Zahknast ka - ta läbis ka teise tiiru puhtalt. Teisest tiirust on läbi läinud 65 meest, Zahkna on 29. kohal (+2,19,2).

Fourcade eksib viimases tiirus oma ainsa möödalasu ja annab konkurentidele võimaluse! Ta läheb siiski liidriks, edestades Desthieux'd 9,1 sekundiga. Johannes Thingnes Bö teeb samal ajal viimases tiirus ühe möödalasu, kokku sai ta kaks trahviminutit. Bö on viies (+2.25,2).

Esikolmikukonkurentsis on ka venelane Aleksander Loginov, kes on tabanud kõik 15 märki. Kolmanda tiiru järel on ta teine, kaotust Fourcade'ile on 52 sekundit.

Desthieux teeb suurt sõitu - nelja tiiruga kogus ta vaid ühe trahviminuti. Praegu edestab ta teisel kohal olevat šveitslast Benjamin Wegerit 1.48-ga.

Nüüd on rajal ka Raido Ränkel, kelle stardinumber on 101.

Ermitsa kolmas tiir toob kaasa ühe möödalasu, kolme tiiru peale on tal kaks eksimust. Praegu läheb ta 26 mehe seas 14. kohale, kaotust Fourcade'ile on 3.40,2.

Fourcade jätkab kolme tiiru järel nulliga, ta läheb 59,6 sekundiga kaasmaalase Desthieux' ette.

Bö-l on suusarajal tõsiseid raskusi. Ta laseb küll kolmandas tiirus viiest viis, aga kaotab samuti ühe trahviminutiga jätkavale Desthieux'le 45 sekundiga.

Zahkna laseb esimeses tiirus nulli. 57 mehe seas on ta praegu 30. kohal, kaotust Bö-le on 1.07,5.

Dolli ilus võistlus sai kolmanda tiiru järel suure löögi, ta sai tänased esimesed kaks trahviminutit.

Mart: Tiisler räägib pikalt kui halb on tagants tulla ja siis järgmises lauses oi oi ois Fourcarde paugutab

Zahkna kaotab 2,8 km peal Bö-le juba 54 sekundiga.

Ermits läbib teise tiiru nulliga! Ta läheb 14. kohale, kaotust Fourcade'ile on 2.14,8.

Fourcade on tabanud kõik kümme märki. Prantslane läheb teise tiitu järel liidriks ja ta edestab Dolli 11 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö eksib teises tiirus ühel lasul ja läheb nüüd kolmandaks. Juhib sakslane Doll, Bö jääb temast maha 58 sekundiga. Tundub, et Bö pole täna rajal sugugi nii võimas kui tavaliselt.

Tarjei Bö ei eksi ja läheb viiendaks (+10,5).

Ermits laseb esimese lasu mööda, aga ülejäänud neli lähevad pihta. Ta läheb 18. kohale, kaotust Bö-le on 1.43,5.

Kalev Ermits kaotab Bö-le 2,8 km peal juba 34 sekundiga...

Martin Fourcade saab samuti kõikidele märkidele pihta ja kaotab Bö-le 6,5 sekundiga. Ta läheb teiseks.

Plusskraadid tähendavad, et täna on Östersundi rada väga pehme ja sõiduaegades näeme suuri erinevusi.

Johannes Thingnes Bö laseb viiest viis pihta ja läheb seitsme sekundiga Deshieux ette.

Kümnendana rajale läinud Moravec on nüüd esimene, kes nulli laseb. Tema eeskuju järgnevad kohe sakslane Bendikt Doll ja prantslane Simon Desthieux. Desthieux läheb ka liidrik, Doll kaotab talle 1,2 sekundiga.

Kaheksa meest on esimesest tiirust läbi läinud, puhtalt pole lasknud ükski sportlane. Juhib Lukas Hofer (Itaalia).

J. Bö ja Fourcade on lähte saanud, Ermits stardib kahe ja poole minuti pärast.

Asjadele reaalselt otsa vaadates oleks hea, kui Ränkel piirduks täna vähem kui kümne trahviminutiga. Saame näha, kas see on liialt optimistlik eesmärk või mitte.

Taksist: ...kas keegi teab, kuhu suunda Ranku tana porutab?

Suurtest favoriitidest on Johannes Thingnes Bö stardinumber 16, Martin Fourcade'il 20 ja Tarjei Bö-l 30.

Tuletame veel meelde eestlaste stardikohad: Ermits (stardinumber 27) saab lähte kell 17.27, Zakhna (57) kell 17.43 ja Ränkel kell 18.02 (101). Kokku läheb rajale 111 meest.

Olud peaksid Östersundis enam-vähem korralikud olema, sooja on kolm kraadi ja tuul on viimaste tundide jooksul rahunenud. Aga tuulevaikusest on asi siiski kaugel.

Tere õhtust! Meeste sõidu alguseni on jäänud loetud minutid.