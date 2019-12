BLOGI | Östersundi laskesuusatamise MK-etapp: Norra triumfeeris, Eesti lõpetas 17. kohal, Kristo Siimerilt korralik debüüt

ÖSTERSUNDI MK: MEESTE TEATESÕIT

Sellega tänaseks lõpetame! MK-etapp jätkub juba homme, kui kavas on naiste 4x6km naiste teatesõit. Ilusat õhtut!

Nüüd on kõik koondised, kes ei saanud ringiga sisse, jõudnud finišisse! Lõppjärjestus:

Ränkel tuleb finišisse 17. kohal, kaotust kogunes lõpuks Norrale 5.16.

Itaaliale kolmas koht, kaotust 1.27. Venemaa sai neljanda koha (+1.41).

Pärast viimast lasketiiru on Ränkel 17. kohal.

Samal ajal on Bö finišeerimas uhkes üksinduses. Norrale MK-etapi võit! Martin Fourcade tuleb finišisse teisena, kaotust kogunes lõpuks norralasele 32,3 sekundiga.

Ränkel peab lõpuks minema ühele trahviringile, mis on ühtlasi Eesti jaoks täna ainus trahviring.

Tundub, et Bö võtab täna Norrale võidu. Norralane on edu Fourcade'i ees kasvatanud juba 23,9 sekundi peale.

Kolmanda koha nimel on võitlemas Itaalia ja Venemaa. Windisch edestab Loginovit 8,5 sekundiga.

Põnev-põnev. Kumbki mees trahvil ei pea käima, Fourcade on Bö'st enne viimast suusaringi maas 7 sekundiga.

Ränkel kasutab kolm varupadrunit, aga kõik märgid tulevad alla. Eesti on eelviimase tiiru järel 15. kohal, meie ees olev Valgevene on 15 sekundi kaugusel.

Nüüd aga otsustav lasketiir! Kas Bö suudab edu hoida või Fourcade pääseb norralasest mööda?

Peagi peaks lasketiiru jõudma ka Raido Ränkel.

Itaalia hoiab pärast eelviimast tiiru 3. kohta, kaotust on aga Norrale koguni 1.19.

7. lasketiir. Fourcade hoiab Bö peal survet, prantslane on norralasest maas vaid 8,4 sekundit.

4. vahetus. Tarjei Bö annab nooremale vennale Johannes Thingnesile teatepulga üle liidrina, Norra edu Prantsusmaa ees 11,3 sekundit. Prantsusmaal sõidab viimast vahetust aga kolmapäeval võidutsenud Martin Fourcade.

Siimer laseb ühe varupadruni juures kõik märgid alla. 6. tiiru järel eestlane 14. kohal, kaotust Norrale 2.41. Debüüti tegev Siimer on oma vahetust sõitnud väga korralikult.

6. lasketiir. Bö kasutas ühte varupadrunit, kuid sai tiirust esimesena minema. Desthieux hoiab Prantsusmaad teisel kohal (+16,5), Capellari on kolmas (+27,5).

Siimer on tegemas head sõitu ja tõstnud Eesti 14. kohale.

Siimer kasutab ühte varupadrunit ning saab ka viimase märgi maha. Eesti 5. lasketiiru järel 15, kaotust on 2.24.

Simon Desthieux kaotab Bö'le 17,5 sekundit, Capellari (Itaalia) on kolmas (+21,7). Ponsiluoma (Rootsi) pidi käima trahviringil ja kaotab norralasele 40,1 sekundit.

5. lasketiir. Tarjei Bö viib Norra tiirust esimesena läbi. Konkurendid on samal ajal veel laskmas.

Seis enne 3. vahetuse 1. lasketiiru.

Ermits annab teatepulga MK-sarja debüüti tegevale Kristo Siimerile üle 16. kohal, kaotust Rootsile 2.13.

3. vahetus. Rootsi annab vahetuse üle kindla liidrina, Norra on teine (+10,6). Prantsusmaa ja Itaalia lähevad eelviimasele vahetusele vastu kolmanda ja neljandana, kaotust Rootsile on 20 sekundit.

Ermitsal läks taas vaja kõiki varupadruneid, aga märgid tulid alla. Eesti 4. lasketiiru järel 15. kohal, kaotust 1.54.

4. lasketiir. Nelin (Rootsi) kerkis kodupubliku rõõmuks liidriks. Bormolini (Itaalia) on teine (+11), Bjöntegaard (Norra) tuleb tiirust kolmandana, kaotust 15,6 sekundit.

Ermits tuleb oma vahetuse 3,8 km peal vaheajapunktist läbi 19. kohal, kaotus liidrile pole õnneks suurenenud ehk vahe on 1.27.

Ermits pidi kasutama 3 varupadrunit, aga sai lõpuks kõik märgid maha. Eesti 3. tiiru järel 19., kaotust Itaaliale 1.28.

3. lasketiir. Itaalia kerkis liidriks, Rootsi tõusis teiseks (+13,4) ja Norra kolmas (+17,5). Seni sõitu juhtinud Saksamaa peab käima trahviringil.

1. vahetus. Saksamaa liider, Itaalia teine (+5,9), Prantsusmaa kolmas (+7,1). Zahkna andis Ermitsale vahetuse üle 20. kohal, kaotust liidrile 1.12,1.

6,3 km peal on jätkuvalt liider Lesser (Saksamaa), teiseks on tõusnud Hofer (Itaalia), kes jääb maha 9,3 sekundiga. Zahkna on 19. kaotust täpselt 1 minut.

2. lasketiir. Esikolmik: Saksamaa, Kanada (+5) ja Austria (+9,3). Zahknal läks tarvis kahte varupadrunit, Eesti 19.

Prantsusmaa ja Saksamaa on tempot tõstnud ning jälitajate ees 7-8-sekundilise edu saanud.

1. lasketiir. Esimesena läheb tiirust läbi Saksamaa, kelle järel Prantsusmaa ja Bulgaaria. Eksimatult lasknud Zahkna on üheksas.

2,1 km peal on kõik ühes pundis. Zahkna hetkel 20. kohal. Kohe jõutakse aga esimesse tiiru.

Start on antud!

Sõit on peagi algamas.

Numbri all 13 startiv Eesti läheb rajale koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, MK-sarja debütant Kristo Siimer ja ankrumehena endine murdmaasuusataja Raido Ränkel. Võistkondi on stardis kokku 26.

Tervist, spordisõbrad! Juba peagi jätkub laskesuusatamise MK-etapp, kui peetakse meeste 4x7,5km teatesõit.