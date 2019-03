BLOGI | Norra võitis ka meeste teatesõidu, teise vahetuse järel viiendat kohta hoidnud Eesti oli 14.

Laskesuusatamise MM, meeste teatesõit

Lõppseis:

Eesti lõpetab 14. kohal (+3.26).

Hõbe Saksamaale (+38,1) ja pronks Venemaale (+1.04). Järgnevad Tšehhi, Sloveenia (!), Prantsusmaa, Rootsi ja Austria.

Norra on võitjana finišis. See oli Johannes Thingnes Böle juba neljas kuld sellelt MMilt ja homme on veel üks võimalus.

Kauri Kõiv laseb neli esimest lasku täpselt ja saab ühe varuga ka viienda märgi alla. Eesti on viimase laskmise järel 12. kohal (+3.19).

Norra edu on endiselt ülisuur - Saksamaa kaotab 51 sekundiga. Loginov tõstab Venemaa kolmandaks (+1.25). Martin Fourcade sõitis kaks trahviringi (!) ja Prantsusmaa on alles 6. (+1.53).

Bö närveldas korralikult, vajas kõiki varupadruneid, kuid sai siiski märgid alla!

Johannes Thingnes Bö on viimases tiirus, vahe juba minut.

Seis 7. laskmise järel:

Kahte varupadrunit kasutanud Kauri Kõiv on 7. tiiru järel 15. kohal (+3.04).

Johannes Thingnes Bö ei väärata 7. tiirus ja Norra jätkab kindla liidrina. Doll (Saksamaa) ja M. Fourcade (Prantsusmaa) kaotavad vastavalt 57,7 ja 57,9 sekundiga. Neljas on Sloveenia (+1.26)!

Lessing lõpetab 3. vahetuse 14. kohal (+2.20). Rajale läks Kauri Kõiv.

3. vahetus: Norra juhib Prantsusmaa ja Saksamaa ees 43,5 sekundiga.

Lessing vajab kahte varupadrunit ning Eesti on nüüd 14. kohal (+1.45).

Kuues laskmine: Bö jääb liidriks, Desthieux läheb trahviringile ja kaotab nüüd 37 sekundiga!

Seis 5. laskmise järel:

Viies laskmine: Tarjei Bö tõstab Norra liidriks, Prantsusmaa kaotab 8 sekundiga. Rootsi on kolmandana juba 37 sekundi kaugusel. Lessing vajab kolme varupadrunit, kuid saab märgid alla. Eesti on 11. kohal (+1.20).

Prantslastel on kolmandas vahetuses Desthieux, Norral Tarjei Bö. Eestil vanameister Roland Lessing.

Väga ilus seis teise vahetuse järel:

Fillon Maillet (Prantsusmaa) ja Christiansen (Norra) on teistel umbes 16 sekundiga eest sõitnud. Ermits on seitsmes (+37).

Teine vahetus: Prantsusmaa on liider, Norra kaotab teisena 1,3 sekundiga. Eesti vahetab viiendana (+37,1).

4. laskmine: Fillon Maillet (Prantsusmaa) laseb täpselt ja tõuseb liidriks. Ermits samuti täpne ja Eesti on 6. kohal (+31,8).

Ermits on tõusnud 11. kohale (+30). Juhib Prantsusmaa.

Seis 3. laskmise järel:

Itaallane Montello tõuseb esimese lasketiiruga liidriks. Norra ja Christiansen teisel kohal (+0,4). Ühte varupadrunit vajanud Ermits 13. kohal (+37,4).

Teise vahetuse 2,1 km: Prantslane Fillon Maillet juhib, tihedalt kannul Poršnev (Venemaa) ja Montello (Itaalia). Ermits on 13. (+30,9).

Esimene vahetus: Liider on Venemaa, järgnevad Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Zahkna vahetab 12. kohal (+18).

Seis teise laskmise järel:

Zahkna vajas ühte varupadrunit, kuid pääses tiirust 8. kohal (+10,8). Kanada juhib Norra ja Rootsi ees.

Zahkna on 4,6 km vaheajapunktis 16. kohal (+6,4) ning tema järel on tekkinud järgmise grupiga juba 18-sekundiline vahe.

Ainsana pidi trahviringile minema Kasahstani mees.

Lapšin viib Korea liidriks! Järgnevad Itaalia ja Venemaa. Eesti on 18. kohal (+16,5), Zahkna vajas ühte varupadrunit.

Guigonnat (Prantsusmaa) tuleb esimesse tiiru esimesena, Zahkna on grupi lõpus.

Kõva sõidumees Lukas Hofer juhib, suur grupp püsib endiselt koos.

Prantslastel on avavahetuses väljas Guigonnat, Saksamaal Lesser, Itaalial Hofer, Norral Birkeland ja Rootsil Lindström.

Start on antud!

Lumesadu on kiiresti lõppenud, ent tuul olevat endiselt korralik.

Olud on laskmiseks väga keerulised, sest alanud on tihe lumesadu.

Juba kell 17.30 algab Östersundis laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel meeste 4x7,5 km teatesõit. Kokku läheb rajale 26 meeskonda. Numbri all 13 stardib Eesti koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing ja Kauri Kõiv.