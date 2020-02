BLOGI | Norra tuli maailmameistriks, Zahkna ja Oja jäid esikümnest välja

Maailmameistriks kroonit Norra koosseisus Marte Olsbu Röiseland ja Johannes Thingnes Bö. Norrale tõi võidu viimane lasketiir, kui Bö kiirelt ja eksimatult laskis ning Saksamaa ees piisava edu kätte sai. Saksamaa (Franziska Preuss ja Erik Lesser) teenis lõpuks hõbemedali, Norrale kogunes kaotust 17,6 sekundit. Pronksi pälvisid prantslased Anais Bescond ja Emilien Jacquelin.

Eesti sai 12. koha. Oja ja Zahkna kasutasid kahe peale 9 varupadrunit. Maailmameistrile kaotati lõpuks 1.42,7-ga. Kümnendal kohal lõpetanud Ukrainast jäi puudu 15,5 sekundit.

ENNE SÕITU:

Eestlastel on põhjust oodata head tulemust, sest Rene Zahkna ja Regina Oja on tänavu MK-etappidel saavutanud sel distantsil viienda (Östersundis) ja teise koha (Pokljukas).

Särginumbrit 1 kannavad prantslased Anais Bescond ja Emelien Jacqueli, kellele Zahkna ja Oja kaotasid jaanuari lõpus vaid 5,9 sekundiga.

Võistlus peetakse vaid 1,5-kilomeetrisel ringil (trahviring on 75 m) Mõlemad võistkonnaliikmed käivad rajal kahel korral. Ühel vahetusel on kaks lasketiiru. Vahetuse üleandmiskoht on kohe pärast lasketiiru või trahviringi. Esimesel startijal koguneb kogudistantsiks 6 ja teisel 7,5 km.

Laskesuusa MM: segapaaristeade Lõpuprotokoll: Zahkna ületab finišijoone 12. kohal, kaotust kogunes lõpuks Norrale 1.42,7. Prantsusmaa võtab pronksi. Bö on finišis ja Norra saab teenitud kulla! Lesser toob Saksamaale hõbeda. Samal ajal on Bö aga liikumas järjekordse kulla suunas. Zahkna läheb tiirust ära 11. kohal, kaotust Norrale 1.28,6. Jacquelin (Prantsusmaa) läheb tiirust kolmandana, aga mehel läks suusakepp katki ja kohe esimesel võimalusel ei õnnestunud hooldemehel ka uut keppi anda. 8. lasketiir. Bö laseb puhtalt ja Norra liigub kulla suunas. Lesser ja Saksamaa jäävad 7,6 sekundiga maha. Zahkna saab kahe varupadruniga kõik märgid maha. Eesti jätkab eelviimase tiiru järel 12. kohal. 7. lasketiir. Lesser ja Bö lasevad võimsalt. Saksamaa liider, Norra vaid 0,6 sekundiga maas. Rootsi praegu pronksikohal (+10,3). Oja laseb püstitiirus kiirelt ja puhtalt! Zahkna saab sõitma minna 12. kohalt, kaotust 51 sekundit liidrile. 6. lasketiir. Preuss laseb nulli ja Saksamaa läheb liidriks. Šveits teine (+3,4) ja Norra kolmas (+3,5). 5. lasketiir. Röiseland laseb puhtalt ja tõstab Norra taas liidriks. Oja saab kahe varupadruniga kõik märgid maha, Eesti 12. kohal (+37,7). 4. lasketiir. Zahkna saab ühe varupadruniga kõik märgid alla. Oja võtab vahetuse üle 9. kohalt, kaotust liidrile Šveitsile 19,3 sekundit. 3. lasketiir. Zahknal läheb tarvis kaht varupadrunit, Eesti hoiab 9. kohta, kaotust Bö'le ja Norrale 20,6 sekundit. 2. lasketiir. Norra ja Šveits lähevad liidritena minema. Regina Oja laseb taas puhtalt ja annab vahetuse Zahknale üle 9. kohal (+16,7). 2.6km peal on Oja langenud kümnendaks, liidrist Rootsist maas 10,2 sekundiga. Seis 1. lasketiiru järel: 1. lasketiir. Oja alustab nulliga ja Eesti hetkel 4. Liidriks tõusis Öberg ja Rootsi. 1.1 km peal hoiab Oja kuuendat kohta, kaotust Norrale 4,9 sekundit. Start on antud! Sõit on kohe algamas. Nagu teada, siis Oja stardib täna esimesest rivist numbri all 2. Tervist, spordisõbrad! Juba veidi vähem kui poole tunni pärast algab segapaaristeade, kus Eestit esindavad taas Regina Oja ja Rene Zahkna.