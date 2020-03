BLOGI | Milline lõpp! Fourcade pani vägevale karjäärile võimsa punkti, Wierer krooniti napilt üldvõitjaks

Eckhoff saavutas lõpuks Wiereri ees 10. koha, aga sõidu eel kaheksa silmaga norralannat edestanud Wiererile piisas ka 11. positsiooni punktidest, et kindlustada teist hooaega järjest MK-sarja üldvõit.

Ainsa eestlannana täna 27. kohalt startinud Regina Oja laeks jäi 4 eksimuse juures lõpuks 36. koht. Simonile kaotas ta 2.56,4.

Vaid tund enne jälitussõitu karjääri lõpetamisest teatanud Soome staar Kaisa Mäkäräinen saavutas karjääri viimases sõidus neljanda koha. Neljal trahviringil käinud soomlannat jäi poodiumist lahutama 7,3 sekundit.

ENNE SÕITE:

Meie naistest on täna ainsana startimas sprindis 27. koha saanud Regina Oja.

Ka naiste üldseis on väga põnev ning esikohale heitlevad Dorothea Wierer ja Tiril Eckhoff. Hetkel edestab Wierer norralannat kaheksa punktiga. See tähendab, et kui 3. kohalt startiv Eckhoff suudab võita, peab 19. kohalt alustav Wierer kristallgloobuse saamiseks lõpetama teisena. Kui Eckhoff saab teise koha, vajab Wierer kolmandat kohta ning kui norralanna on kolmas, peab itaallanna olema neljas.



Kontiolahti MK jälitussõidud Sellega ka tänavuseks hooajaks laskesuusa MK-etappidega lõpetame! Regina Oja saab jälitussõidus 36. koha ja lõpetab sellega eestlaste jaoks tänavuse hooaja! Wierer lõpetab 11. kohal, millest piisab, et tulla teist aastat järjest MK-sarja üldvõitjaks! Eckhoff sai lõpuks tema ees kümnenda koha. Mida teeb aga Mäkäräinen? Soomlanna tegi vägeva sõidu, aga jääb siiski karjääri viimasel sõidul esimesena poodiumita. Esikolmik lõpuks: Simon, Gasparin, Vittozzi. Julia Simon võtab karjääri esimese etapivõidu! Oja laseb viimases tiirus puhtalt ja läheb viimasele ringile 38. kohal. 4. tiiruga on tõusnud Wierer Eckhoffist mööda. Itaallanna on 11. ja norralanna 13. kohal. Wierer on hetkel omakorda MK-sarja virtuaalne liider... 4. lasketiir. Eckhoffil jääb 3 märki üles, Simon tõuseb liidriks. Vittozzi jääb prantslannast 30 sekundiga maha. Ojal tuleb kolmandas tiirus üks eksimus juurde, eestlanna jätkab 41. kohal. 3. lasketiir. Tiril Eckhoff on tõusnud uueks liidriks ja liigub MK-sarja võidu suunas! Oja eksib teises tiirus kahel korral, koht hetkel 40. (+2.14,1). Preuss ja Hermann põruvad teises lasketiirus ning peavad käima vastavalt 3 ja 4 trahviringil. Davidova tõuseb uueks liidriks. Sõidu vahele ka üks pommuudis.https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/kaisa-makarainen-lopetab-ootamatult-sportlaskarjaari?id=89229063 Seis avatiiru järel. Regina Ojal jäi üks märk üles ning ta on langenud 33. kohale. 1. lasketiir. Preuss tõuseb liidriks, Hermann jättis kaks märki üles ja jääb kaasmaalasest maha 30 sekundiga. Denise Hermann on startinud! Eestlannadest on täna ainsana võistlustules Regina Oja. Juba veidi vähem kui poole tunni pärast algab naiste jälitussõit! Zahkna ja Ermits täna punktikohale siiski ei jõudnud, viimases tiirus põrunud mehed saavad lõpuks 48. ja 49. koha. Fillon Maillet ja Jacquelin kindlustavad Prantsusmaale kolmikvõidu. Bö jääb neljandaks, aga sellest piisab üldvõiduks! Fourcade paneb karjäärile vägeva punkti ja võtab MK-etapi võidu! Seis 4. tiiru järel. Tuletame meelde, et Bö'le piisab neljandast kohast, et üldvõitjaks tulla. 4. lasketiir. Valus-valus. Jacquelinil jääb kolm märki üles, Fourcade'l kaks. Ermits eksib 3. tiirus kahel korral ja langeb 33., Zahkna laseb puhtalt ning on 36. kohal. Hetkeseisuga oleks Fourcade MK-sarja üldvõitja.... Ärgem rutta aga sündmustest ette! Üks tiir on veel jäänud. 3. lasketiir. Jacquelin ja Fourcade eksivad ühel märgil, aga Bö ei suuda võimalust ära kasutada ja jätab koguni kolm märki üles! Zahkna laseb samuti puhtalt ning hoiab 40. kohta! Esikümnes on vahed hakanud venima. Samal ajal laseb Ermits puhtalt ja hoiab 30. kohta (+2.28,9). 2. lasketiir. Jacquelin ja Fourcade lähevad liidritena minema! Bö'd ootab ees üks trahviring. Prantslased on liidri Bö kinni püüdnud ning kolmik jätkab koos. Rene Zahkna eksis paraku lausa kahel lasul ning on 49. kohal (+2.57). Kalev Ermits eksib viimasel lasul! Ta on 33. kohal (+2.08). Prantslased Fourcade ja Jacquelin on samuti täpsed ning kaotavad avatiiru järel Bö`le umbes 8 sekundiga. Väga rahulikult ja kindla peale lasknud Bö on esimeses lamadestiirus täpne ning jääb liidriks. Bö ja Fourcade`i vahe esimeses vaheajas on 19 sekundit. Võistlus on alanud. Meeste stardirivi: