BLOGI | Loginov rikkus prantslaste kaksikvõidu, eestlased jäid kahvatuks

LASKESUUSA MM: MEESTE SPRINT

Nüüd saame sõiduga otsad kokku tõmmata! Loginov tuli üllatuslikult maailmameistriks, kahvatumate medalitega pidid leppima prantslased Fillon Maillet ja Fourcade. Zahkna pääses ainsana meie meestest jälitussõitu, saades 59. koha. Ermits oli 80. ja Ränkel 95.

Ränkelil jäi teises tiirus 4 märki üles. Eestlane paikneb kahe tiiru järel 98. kohal. Ainsana on jälitussõidu pääsemise lootus Zahknal, kes on finišis 56. positsioonil. 15 meest on aga veel tulemas.

Ermits jõuab finišisse 64. ajaga (+3.23,5).

Ermits teises tiirus - üks märk jääb üles. Samal ajal jõudis lamamistiiru Raido Ränkel, kes ka sarnaselt koondiskekaaslastele laseb sisse kaks eksimust.

Zahkna läheb finišis 40. kohale, kaotust Loginovile kogunes 2.36,3.

8,5 km peal on Zahknal 56 sõitja seas 39. aeg.

Kalev Ermits alustab samuti kahe möödalasuga. Esimese tiiru järel Ermits 61.

Zahkna laseb teises tiirus puhtalt, mees hoiab 37. kohta hetkel (+1.47,7).

Loginov on finišis ja rikub ära prantslaste kaksikvõidu! Filon Maillet' ees on venelase edu lõpuks 6,5 sekundit.

8,5 km peal on Loginovi edu 7,3 sekundit prantslaste ees!

Medalid pole aga veel jagatud. Venelane Loginov laseb eksimatult ja läheb teise tiiru järel uueks liidriks, edu Fillon Maillet' ees 7,6 sekundiga.

Zahknal jäi esimeses tiirus kaks märki üles. Eestlane tiiru järel 43. kohal.

Tarjei Bö on finišis ja lükkab noorema venna esikolmikust välja!

Fourcade on finišis, ta edestab Johannes Thingnes Bö'd, aga kaotab kaasmaalasele Fillon Maillet'le 13 sekundiga. Prantslastel kaksikjuhtimine.

Vahepeal on rajale pääsenud Rene Zahkna!

Tarjei Bö aga on samuti kullaheitluses. Vanem vendadest kaotas teise tiiru järel Fillon Maillet'le 4,1 sekundiga.

Fillon Maillet läheb finišis liidriks, edu Bö ees 17,4 sekundit! Kas prantslane tegi maailmameistri sõidu?

Fillon Maillet edestab viimases vaheajapunktis 12,3 sekundiga Bö'd!

Fourcade ei eksi ka teises tiirus! Prantslane läheb enne viimast suusaringi kolmandaks.

6,3 km peal kaotab Fourcade Bö'le 0,2 sekundiga. Prantslane peaks peagi püstitiiru jõudma.

Fillon Maillet laseb püstitiirus puhtalt ja läheb 0,6 sekundiga Bö ette! Kas prantslane suudab viimasel suusaringil edu hoida?

Simon Desthieux eksib püstitiirus kahel korral, prantslane täna kõrgesse mängu ei sekku.

Samal ajal on Bö teises tiirus ning laseb puhtalt! Norralane läheb teise järel mõistagi liidriks, edu Hoferi ees 59,5 sekundit. Kui Fourcade tahab norralast edestada, ei saa ta teises tiirus ühtegi eksimust lubada.

Fourcade laseb kiirelt ja puhtalt ning läheb 5,1 sekundiga Bö ees liidriks.

Nüüd on aga tiirus Martin Fourcade!

Fourcade kaotab 1,9km peal Bö'le 5,7 sekundiga ja läheb teiseks.

Hetkeseis 1. tiirus. Bö eksis küll esimesel lasul, aga on siiski liider.

Bö on alustanud võimsalt, juba 1,9km edestab ta Hoferit 15,8 sekundiga.

Rajal on juba ka suurfavoriit Johannes Thingnes Bö.

Start on antud! Lukas Hofer on rajal!

Tiitlikaitsjana asub starti norralane Johannes Thingnes Bö, kelle võistlusnumber on 3. Tema suur rivaal, prantslane Martin Fourcade saab rajale 18ndana. Stardigrupi eesotsas on ka teised tugevad prantslased - Simon Desthieux (nr 5) ja Quentin Fillon Maillet (nr 8). Norralane Tarjei Bö, kes võitis kaks päeva tagasi koos oma noorema vennaga segateatesõidus juba MM-kulla, stardib numbriga 23.

Eestlasi on täna stardis kolm: Rene Zahkna (number 55), Kalev Ermits (76) ja Raido Ränkel (93).

Tervist, head laskesuusasõbrad! Juba peagi algab meeste 10 km sprint.