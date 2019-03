BLOGI | Laskesuustamise MM-i naiste teatesõidu võitis Norra, eestlannad saavutasid 12. koha

Laskesuusatamise MM: teatesõidud

Eesti saab 23 naiskonna konkurentsis 12. koha (+3.04).

Pronks Ukrainale (+35,1), järgnesid Saksamaa (+35,6) ja Venemaa (+43,6).

Rootsile hõbe (+23). Hanna Öbergi viimane laskmine röövis neilt kulla...

Norra on võitjana finišis!

Seis 8. laskmise järel:

Beilmann laseb viie lasuga märgid alla ning Eesti on 11. kohal (+2.38).

Mati Jaeski: Ma olen võistkondi koostanud ja võistlema saatnud. No minu kõhutunne ütleb, et Beilmanni ankrunaiseks määramine ei olnud parim idee. Pigem oleksin panustanud teistele. Ja üllatuseks on prantslannade ning itaallannade suhteliselt kahvatu esitus! Ja Norra läks juhtima! Kas nüüd on siis medalid jagatud?

Röiseland juhib Öbergi ees 12,4 sekundit. Ukraina ja Semerenko on 20 sekundi kaugusel. Venemaa kaotab juba 44 ja Saksamaa 50 sekundiga.

Öberg saab kolme varupadruniga märgid alla, kuid Norra tõuseb liidriks!

Liider Hanna Öberg on viimases tiirus.

Seitsmes laskmine: Meril Beilmann saab kahe varupadruni abil märgid alla. Eesti on nüüd 11. kohal (+2.36).

USA kaotab nüüd teisena 20 ning Norra ja Ukraina kolmanda-neljandana 32 sekundiga.

Hanna Öberg saab kahe varupadruniga märgid alla ja jääb liidriks.

Mati Jaeski: Talihärma laskmine... Aga tubli ikka! USAt ma medalikolmikusse ei usu aga oleks meeldiv nö üllatus! Kui nüüd miskit päris nihu ei lähe, võiks Rootsi võita. Ukraina ja Norra võiksid siis kahvatumad kohad jagada. Samas ega seda Jurlovat kah tea.

Seis 3. vahetuse järel:

Eesti vahetab 9. kohal (+2.04). Rajale sai Meril Beilmann.

Rootsi lõpetab kolmanda vahetuse liidrina ja rajale saab Hanna Öberg. USA kaotab teisena 17,2 ja Ukraina kolmandana 39,9 sekundiga. Järgnevad Norra (+43), Venemaa (+59) ja Saksamaa (+1.03).

Seis 6. laskmise järel:

Talihärm saab kolme varupadruniga märgid alla ning Eesti jätkab esikümnes. Kaotust 1.53 ja koht kümnes.

Talihärm peab võtma kolm varupadrunit!

Kuues laskmine: Rootsi ja Magnusson tõusevad liidriks. USA kaotab 14, Ukraina 23 ja Norra juba 53 sekundiga.

Talihärm on 3. vahetuse 3,6 vaheajapunktis koos Saksamaa ja Slovakkiaga 8.-10. kohal (+1.21).

Talihärma lamadestiir: esimene ja neljas märk jäid püsti, aga varupadrunitega tulid alla. Eesti on langenud kaheksandaks (+1.26,6).

Lasketiiru siseneb Talihärm seitsmendana, aga ikka praktiliselt koos venelannaga. USA, Itaalia, Rootsi ja Ukraina lasid juba puhtalt.

Mati Jaeski: Tublid tüdrukud! Isegi Venemaa on taga ja Šveits ja Saksamaa jne. No kahe esimese vahetuse sõitjate ees kindlasti müts maha!

0,8 peal pääseb venelanna Kaiševa Talihärmast mööda, aga vahe on vaid 0,4 sekundit. Eesti hetkel seega seitsmes.

Eesti kolmas vahetus Johanna Talihärm pääseb rajale kuuendana (+1.07,8).

5,6 km peal on Tomingas ikka Mironova ees 2,4 sekundiga. Liidrile kaotust 1.11,2.

4,8 peal Tomingas ikka kuues (+1.16,3). Mironova on lähemale tulnud ja hingab 1,3 sekundiga kuklasse.

Tomingase püstitiir: neli märki järjest maha, viimane jäi üles, teise varupadruniga tuli seegi maha. Eesti väljub tiirust kuuendal kohal! (+1.06,8).

3,6 km peal Tomingas ikka 8. (+55,0). Mironova on 3,2 sekundi kaugusel. Vaid kaheksa naist minuti sisse mahuvadki. Austria kaotab liidrile juba 1.14,4.

2,8 km vaheajapunktis on Tomingas 8. kohal (+50,9). Venemaa ja Prantsusmaa esindajad hakkavad veidi eest ära libisema, aga ei midagi hullu veel!

Regina Oja (ETV-le): "Sai hea etteaste tehtud. Olud soosisid, suusad olid head ja jõudsin ka ise sõita. Täna oli üks nendest päevadest, kus kõik omavahel toimis."

Tomingas kasutas lamadestiirus ühte varupadrunit ja väljus tiirust seitsmendana (+44,3 sekundit kaotust Itaaliale).

Tomingas on 0,8 km peal tõusnud suisa seitsmendaks (+37,0).

Regina Oja andis vahetuse Tuuli Tomingasele üle kaheksandal kohal.

5,6 km peal ehk viimases vaheajapunktis on Oja 10. kohal (+35,0). Vitozzi juhib Merkušina ees. Dunklee kolmas, Persson neljas.

Oja püstitiir: ilus kiire laskmine ja nulliga! Oja väljus tiirust üheksandana! (+24,6).

3,6 km peal on Oja langenud 17-ndaks, ka kaotussekundeid on juurde tulnud (+24,0).

2,8 km peal on Oja langenud 16-ndaks (+20,3). Tempo on tõusnud.

Oja alustas kohe möödalasuga, kuid sai varupadrunit kasutades ka selle märgi alla. Tiirust väljus ta 13. kohal, kaotust liidrile USA-le (Dunklee) 13,5 sekundit.

1,6 km peal on Oja kaks kohta ära andnud, aga kaotussekundid (+6,3) põhimõtteliselt samad.

800 meetri peal hoiab Oja 17. kohta (+6,5 sekundit liidrile). Grupp on koos.

Tribüün on pungil täis! Rootslastel on kindlasti pinged laes. https://twitter.com/IBU_WC/status/1106886805746524160

Dorothea Wierer jääb haiguse tõttu täna eemale. https://twitter.com/IBU_WC/status/1106887525040353282

Stardinimekirjad: https://twitter.com/IBU_WC/status/1106606525068595201