BLOGI | Laskesuusatamise MMi ühisstardist sõidud: Röiseland võitis juba seitsmenda medali ja viienda kulla

Laskesuusatamise MMi ühisstardist sõidud

Lõpptulemused:

Röiseland kuld, Wierer hõbe ja Öberg pronks!

Wierer on alla andnud, Röiseland võtab viienda kuldmedali!

12,2 km vaheajas on Röiseland Wiereri kinni püüdnud ja juhib 0,6 sekundiga!

Wiereri edu Röiselandi ees on 11,1 km peal veel 6,4 sekundit...

Mäkäräinen sai kolm trahvi ja kukkus 5. kohalt 17ndaks...

Seis viimase laskmise järel:

Wierer sai ühe trahvi, kuid läheb liidriks! Röiseland kaotab teisena 14,4 sekundiga.

Kolmik on viimase tiiru eel sisuliselt koos.

Mäkäräinen on viies 30-sekundilise kaotusega.

9,7 km: 1. Simon; 2. Öberg +3,9; 3. Wierer +3,8.

8,6 km vaheajas on Simoni edu Öbergi ees veel 7 sekundit.

Seis 3. laskmise järel:

Julia Simon on uuesti liider, Hanna Öberg on 11-sekundilise kaotusega teine. Ühe trahvi saanud Wierer on kolmas (+20,8).

Liidrid tulevad kolmandasse tiiru, ees on neli naist.

Teine lamadestiir ning liider on austerlanna Innerhofen. Ees on üllataja, kuid vahed on väikesed. Herrmann neljas, Wierer viies.

Prantslanna Julia Simon tõuseb esimese laskmisega liidriks. Wierer ja Röiseland käisid trahviringil ning on alles vastavalt 18. ja 20. kohal.

Naiste ühisstardist sõit on alanud!

Naiste tänane stardirivi:

Loginovi me täna stardis ei näe... https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/loginov-loobus-protesti-margiks-mmi-uhisstardiga-soidust?id=89022727