BLOGI | Laskesuusatamise MMi 20 km distantsi võitis Peiffer, üllatusmedal Bulgaariale, eestlaste parim oli Lessing

LASKESUUSA MM: MEESTE 20 KM

Lõppseis: 1. Arnd Peiffer, 2. Iliev (+1.08,7), 3. T. Bö (+1.09,1), 4. Samuelsson (+1.35), 5. Hofer (+1.53)... 25. Lessing (+4.11), ... 36. Ermits (+5.42)... 82. Kõiv (+11.23).

Tarjei Bö võtab pronksmedali! Iliev jäi 0,4 sekundi kaugusele!

Lessing on finišis ja hetkel 20. kohal (+4.11). Ermits on 34. (+5.42).

Tarjei Bö laseb viimases tiirus täpselt ning läheb ühe trahviga kolmandaks (+52 sekundit). Hõbe ja Iliev on 13 sekundi kaugusel.

Rastorgujevs (2 trahvi) läheb finišis 11. kohale. Ermits on hetkel 28.

Vetle Sjastad Christianen on ka viimases tiirus täpne ning läheb kolmandaks (+1.00).

Kolm trahvi saanud Ermits on finišis ja hetkel 23. kohal (+5.42).

Lessing lasi viimases tiirus nulliga (kokku 1 trahv) ning on 20. kohal (+3.04).

Kolm trahvi saanud Johannes Thingnes Bö on finišis ja hetkel 7. kohal (+2.00).

Ermits on viimase tiiru järel (kokku 3 trahvi ) 31. kohal (+5.04).

Bulgaaria võtab täna medali - Vladimir Iliev hõbedal! Hetkeseis finišis: 1. Arnd Peiffer, 2. Iliev (+1.08), 3. Samuelsson (+1.35), 3. Hofer (+1.53).

Lätlane Rastorgujevs viimases tiirus - 2 märki jääb üles! Ja lätlane kukub medalimängust kuuendaks (+1.54).

Christiansen on kolmas tiir järjest täpne ning tõuseb 3. kohale (+42 sekundit).

Johannes Thingnes Bö on viimases tiirus täpne, kuid kolme trahviga on raske väga kõrget kohta jahtida. Hetkel on norrakas 6. (+1.50). Medal on 33 sekundi kaugusel.

Lessing on kolmandas tiirus täpne (kokku 1) ning on 23. kohal (+2.40).

Hetkeseis finišis: 1. Arnd Peiffer, 2. Samuelsson (+1.35), 3. Hofer (+1.53).

Martin Fourcade sai täna lausa 4 trahvi (viimases tiirus 2) ning on praegu 16. kohal (+4.42).

Sakslane Arnd Peiffer on finišis uue liidriajaga 52.42,4. Kas see on kuldmedal?

Bulgaarlane Iliev on viimases tiirus täpne (kokku 1) ning on neljanda tiiru järel teisel kohal (+38).

Rastorgujevs on ka kolmandas tiirus täpne ja lätlane on liider! Peiffer kaotab teisena 11 sekundiga.

Doll eksib viimases tiirus ühel lasul (kokku 3) ning on neljas. Medalikoht on poole minuti kaugusel.

Kalev Ermits eksib kolmandas tiirus vaid viimasel lasul (kokku 2) ning on hetkel 23. (+3.34).

Johannes Thingnes Bö (nr 53) saab kolmas tiirus ühe trahvi (kokku 3) ning täna medalimängu ei sekku. Hetkel norrakas alles 15 (+1.59).

Lukas Hofer on viimases tiirus täpne (kokku 2 trahvi) ning on hetkel kolmas. Kaotust Peifferile 1.23 ja Samuelssonile vaid 5 sekundit.

Lessing pääseb teises tiirus nulliga (avatiirust 1 trahv) ning ta on 31. kohal (+2.08).

Sakslane Arnd Peiffer (nr 24) läbib ka viimase tiiru nulliga! Tema edu teisel kohal asuva Samuelssoni ees on 1.17.

Lätlane Rastorgujevs (nr 61) on teise tiiru järel puhaste paberitega ja uus liider! Peiffer kaotab 1,7 sekundiga.

Samuelsson (nr 19) on viimases tiirus täpne (kokku 1) ning on uus liider.

Tarjei Bö (nr 83) laseb avatiirus täpselt ning kaotab vennale 14,5 sekundiga, olles viies.

Kauri Kõiv saab viimases tiirus kõik märgid alla, aga kokku on tal ikkagi 7 trahvi.

Kalev Ermits saab teises tiirus ühe trahvi ning on hetkel 21. kohal (+2.01).

Johannes Thingnes Bö (nr 53) jätab teises tiirus lausa kaks märki üles! Norraks on alles 11. (+1.19).

Arnd Peiffer (nr 24) läbib ka kolmanda tiiru nulliga ning juhib Desthieuxi ees 1.22-ga. Samuelsson on kolmas (+1.23).

Martin Fourcade (nr 43) on täna suurest mängust väljas - teisest tiirust veel üks trahv (kokku 2) ning hetkel alles 26. kohal (+3.02).

Samuelsson (nr 19) jätab kolmandas tiirus ühe märgi üles (kokku 1) ning asub hetkel liidriks.

Quentin Fillon Maillet (nr 59) jätab avatiirus ühe märgi üles ja läheb 33. kohale (+1.37).

Kõiv jätab kolmandas tiirus veel kaks märki üles (kokku 7). Juba praegu kaotab ta liidrile ligi seitsme minutiga.

Johannes Thingnes Bö (nr 53) alustab nulliga ja on avatiiru järel liider. Hofer kaotab teisena 10 sekundiga.

Kalev Ermits (nr 50) saab avatiirus kõik märgid alla ja läheb 19. kohale (+47 sekundit) .

Lukas Hofer eksib teises tiirus ühel lasul ning on kolmas (+40).

Arnd Peiffer (nr 24) on samuti teises tiirus täpne ja läheb Samuelssoni ees 7,6 sekundiga liidriks.

Martin Fourcade jätab avatiirus ühe märgi üles ja on alles 25. kohal (+1.27).

Samuelsson (nr 19) on ka teise lasketiiru läbinud puhaste paberitega ja võtab sisse liidrikoha.

Veel üks favoriit, prantslane Quentin Fillon Maillet (nr 59) on startinud.

Kauri Kõiv (nr 8) jätab teises tiirus veel ühe märgi üles (kokku 5)...

Norralasest suurfavoriit Johannes Thingnes Bö (nr 53) on rajal.

Lukas Hofer (nr 29) tõuseb avatiiru järel uueks liidriks.

Teine eestlane, Kalev Ermits (nr 50) on rajale pääsenud.

Arnd Peiffer (nr 24) pääseb avatiirust eksimusteta ja asub liidriks.

Nüüd startis Prantsuse äss, seitsmekordne MK-sarja üldvõitja Martin Fourcade (nr 43).

Samuelsson (nr 19) lasi avatiirus eksimusteta ning tõusis liidriks.

Venelane Aleksander Loginov (nr 33) on rajal.

Kõiv jättis avatiirust lausa neli märki üles!

Nüüd startis sakslaste lootus Arnd Peiffer (nr 24).

Rootsi lootus Sebastian Samuelsson (nr 19) on startinud.

Esimene eestlane, Kauri Kõiv (nr 8) on rajal.

Võistlus on alanud. Üldse on täna stardis 103 meest.

Võistlustules on loomulikult ka MK-sarja parimad mehed eesotsas Johannes Thingnes Bö (nr 53), Aleksander Loginovi (33), Quentin Fillon Maillet' (59) ja Martin Fourcade`iga (43).

Rootsis Östersundis toimuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel on täna kavas meeste 20 km tavadistants. Eestlasi on stardis kolm - Kauri Kõiv läheb rajale 8., Kalev Ermits 50. ja Roland Lessing 67. mehena. Rene Zahknat tabas Östersundis kurguvalu ning täna ta ei osale.