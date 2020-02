BLOGI | Laskesuusatamise MM: Röiseland võitis juba seitsmenda medali ja viienda kulla, Bö näitas võimu

Laskesuusatamise MMi ühisstardist sõidud

Lõplik protokoll. Sellega on tänavuseks aastaks ka laskesuusa MM lõppenud!

Fillon Maillet toob Prantsusmaale hõbemedali. Tihedas pronksiheitluses alistas Jacquelin 0,6 sekundiga Tarjei Bö.

Läbi! Bö võtab ülikindla võidu!

Kuidas jagunevad aga ülejäänud medalid?

Bö ei eksi ja mees liigub karjääri 10. MM-tiitli suunas!

Bö jõuab peagi viimasesse tiiru. Kas norralane laseb puhtalt ja võtab järjekordse kulla või saab oma võimaluse veel ka Fillon Maillet? Prantslane jääb 26,1 sekundiga Bö'st maha.

3. lasketiir. Johannes Thingnes Bö laseb eksimatult, teised lähikonkurendid peavad aga trahviringile minema.

7.5 km. Fillon Maillet on norralastega vahet vähendanud, aga Jacquelin ja Desthieux jäävad liidrist Bö'st juba enam kui 16 sekundi kaugusele.

2. lasketiir. Norralased lasevad puhtalt. Liider Tarjei Bö, Johannes Thingnes ja Johannes Dale lähevad koos minema, aga prantslaste kolmik ei jää kaugele.

4.5 km peal panid aga norralased eeotsas vendade Bö'dega sisse lisakäigu. Fak on langenud seitsmendaks.

1. lasketiir. Jakob Fak tõusis liidriks, aga lähikonkurendid ei jää kaugele.

Sõit on alanud!

Meeste stardinimekiri.

Lõpptulemused:

Röiseland kuld, Wierer hõbe ja Öberg pronks!

Wierer on alla andnud, Röiseland võtab viienda kuldmedali!

12,2 km vaheajas on Röiseland Wiereri kinni püüdnud ja juhib 0,6 sekundiga!

Wiereri edu Röiselandi ees on 11,1 km peal veel 6,4 sekundit...

Mäkäräinen sai kolm trahvi ja kukkus 5. kohalt 17ndaks...

Seis viimase laskmise järel:

Wierer sai ühe trahvi, kuid läheb liidriks! Röiseland kaotab teisena 14,4 sekundiga.

Kolmik on viimase tiiru eel sisuliselt koos.

Mäkäräinen on viies 30-sekundilise kaotusega.

9,7 km: 1. Simon; 2. Öberg +3,9; 3. Wierer +3,8.

8,6 km vaheajas on Simoni edu Öbergi ees veel 7 sekundit.

Seis 3. laskmise järel:

Julia Simon on uuesti liider, Hanna Öberg on 11-sekundilise kaotusega teine. Ühe trahvi saanud Wierer on kolmas (+20,8).

Liidrid tulevad kolmandasse tiiru, ees on neli naist.

Teine lamadestiir ning liider on austerlanna Innerhofen. Ees on üllataja, kuid vahed on väikesed. Herrmann neljas, Wierer viies.

Prantslanna Julia Simon tõuseb esimese laskmisega liidriks. Wierer ja Röiseland käisid trahviringil ning on alles vastavalt 18. ja 20. kohal.

Naiste ühisstardist sõit on alanud!

Naiste tänane stardirivi:

