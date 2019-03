BLOGI | Laskesuusatamise MM-i segapaarissprindi võitis Norra, Eesti sõitis välja 11. koha

Laskesuusatamise MM: segapaarissprint

Mati Jaeski: Mnjah, Lätilt saime ära aga olime Soomest paremad :-) Kokkuvõttes annan hindeks 3+ Kiidelda pole just eriti millegagi aga päris nö lati alt kah läbi ei pandud.

Rene Zahkna lõpetab 11. kohal (+1.38). Igati tubli võistlus.

Johannes Thingnes Bö toob Norra võitjana finišisse. Itaalia ja Lukas Hofer hõbedal (+13). Rootsi saab pronksi (+20). Järgnevad Saksamaa, Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa ja Austria.

Zahkna vajas ühte varupadrunit ja Eesti langes 12. kohale (+1.34).

Bö laseb viie lasuga märgid alla ja Norra on liider!

Hofer kaotab 8. tiiru järel Bö`le 8 ja Samuelsson 15,7 sekundiga.

Hofer hoiab Bö`l hammastega kinni. Samuelsson on 9,2 sekundi kaugusel. Viimane tiir otsustab kõik.

7. laskmine: Bö tõuseb liidriks, Hofer kaotab 1,8 ja Samuelsson 9 sekundiga.

Esikuuiku järel on suurem vahe. Zahkna saab ühe varupadruniga märgid maha ja Eesti on 9. kohal (+1.21).

10,1 km: Esikolmik Bö, Hofer ja Samuelsson on 1,1 sekundi sees. Zahkna püsib 9. kohal (+1.11).

Kolmas vahetus: Norra (J.T. Bö) saab esimesena rajale, järgnevad tihedalt Itaalia ja Rootsi. 14 sekundi kaugusel on neljandana Saksamaa. Tuuli Tomingas lõpetab vahetuse 9. kohal (+1.02).

Kolmanda vahetuse naiste teine laskmine: Norra tõusis liidriks.

8,6 km vaheajapunktis on liidrid Saksamaa (Herrmann) ja Itaalia (Wierer). Tuuli Tomingas on langenud 11. kohale (+1.02).

Itaalia (Wierer) ja Austria (Hauser) on liidrid. Järgnevad Saksamaa ja Prantsusmaa. Tomingas vajas kahte varupadrunit, kuid sai märgid alla - Eesti on nüüd 10. kohal (+51,3).

Viies lasketiir ning naised on kohal.

Meeste teine laskmine: Ukraina on liider ja vahetab esimesena. Järgnevad Prantsusmaa, Austria, Saksamaa ja Itaalia.

Rene Zahkna lõpetab teise vahetuse 10. kohal (+37,4). Bö vajas kõiki varupadruneid, et trahviringidest pääseda ning Norra vahetas kuuendana (+20,5).

Meeste esimene laskmine: Itaalia (Hofer) pääseb esimesena minema. Norra ja Bö on teisel kohal 3-sekundilise kaotusega. Zahkna on 9. (+24,5).

Itaalia vahetab esimesena. Tomingas saab teises tiirus ühe varupadruni abil märgid maha ning saadab Zahkna rajale 9. kohal (+18). Norra vahetas 8. ja Saksamaa alles 10. kohal.

2,6 km vaheajapunktis juhib Norra. Tomingas on jäänud peagrupist pisut maha ning on 9-sekundilise kaotusega 12. kohal.

Tomingas laseb avatiirus puhtalt ja on kaheksas. Vahe liider Ukrainaga (Merkušina) vaid 4,3 sekundit.

Ees on kolmik: Saksamaa, Norra ja Prantsusmaa.

Start on antud! Naised on rajal.

Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts selgitas ERRile, et Rene Zahkna valiti tänaseks koondisse, sest ta on meie meestest kõige kiirem ja täpsem laskja. Tuuli Tomingas on aga valikus, sest Regina Oja pole viimasel ajal hästi esinenud.

Täna lähevad rajale 29 riigi koondised:

Laskesuusatamise MM-il Östersundis sõidetakse täna segapaarissprint. Kiire tempoga ja vaatemängulisel võistlusel on mõistagi esindatud ka Eesti - kell 18.10 lähevad stardinumbriga 12 rajale Tuuli Tomingas ja Rene Zahkna. Kihlveokontorites on võistluse eel hinnatud soosikuteks Norra (Marte Olsbu Röiseland, Johannes Thingnes Bö), Rootsi (Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson), Itaalia (Dorothea Wierer, Lukas Hofer) ja Saksamaa (Denise Herrmann, Erik Lesser).

