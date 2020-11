BLOGI | Laskesuusatamise MK-hooaeg algas suurüllataja võiduga, Tomingas ja Talihärm tegid korraliku esituse

Laskesuusatamise MK-avaetapp (tavadistantsid)

Sellega tänaseks ka lõpetame! Head õhtut!

Sõidu võitis Dorothea Werer, kes läbis kõik tiirud puhaste paberitega. Ta edestas kogenud sakslannat Denise Herrmannit (1 trahv) 0,8 sekundiga. Kolmanda koha pälvis rootslanna Johanna Skottheim (0; +24,1).

Nüüd on sõit lõppenud! Tomingas oli Eesti parimana 26. (2 trahvi; +3.09,7), Talihärm sai 31. koha (1; +3.34,2). Lehtla oli nelja eksimusega 83. (+7.20,5) ja Oja seitsme trahviga 96. (+10.42,2).

"Hirmsalt suurt õnnestumist ka polnud, aga pettuda ka ei saa. Kena algus," sõnas Tomingas ERR-i otse-eetris.

76 naist hetkel finišis,s Tomingas hoiab 23. ja Talihärm 26. kohta.

Lehtlal tuleb viimases tiirus üks trahv juurde, eestlanna jätkab 74. kohal. (6.43,2).

Eestlastest on rajal veel Kadri Lehtla.

Tomingas jõuab finišisse 21. kohal, kaotust Wiererile kogunes 3.09,7.

Lehtlal tuleb kolmandas tiirus üks trahv juurde. Eestlanna paigutub 67. kohale, kaotust liidrile pea 5 minutit.

Oja jõuab finisisse hetkel 49. kohal, kaotust Wiererile kogunes 10.42.

Esikolmik hetkel finisis: Wierer, Herrmann, Skottheim

Tomingas saab viimases tiirus kõik märgid maha! Ta läheb viimasele suusaringile vastu 21. kohalt (+3.09,5).

35 naist on hetkel finišisse jõudnud, Talihärm hoiab 16. kohta.

Lehtla jätab teises tiirus viimase märgi üles, eestlanna hoiab 66. kohta (+3.06,1).

Regina Ojal laseb viimases tiirus puhtalt, kokku eestlannalt täna seitse eksimust. Nelja tiiru järel hoiab 50 sportlase seas 48. kohta.

Tomingas on kahe trahviga kolme tiiru järel 30., kaotust liidrile on 2.45,5.

Talihärm tuleb finišisse 13. ajaga, kaotust Wiererile on 3.34,2. Punktikoha lootust hetkel on.

Wierer suudab lõpuks Herrmanni edestada 0,8 sekundiga finišis! Kusjuures viimase suusatiiru eel oli itaallanna edu üle poole minuti.

Herrmann läheb finišis liidriks, edestades Perssonit 36 sekundiga.

Ojal kolme tiiruga kirjas seitse trahvi, eestlanna kaotab liidrile juba enam kui 9 minutiga.

Hetkeseis 4. tiiru järel:

Tomingas saab teises tiirus esimese trahvi kirja, ta langes 21. kohale (+1.28,5).

Talihärmal tuleb viimases tiirus üks trahv. Eestlanna läheb kümnendaks hetkel (+3.28,0).

Wierer laseb ka viimases tiirus kõik märgid alla ning juhib Herrmanni ees 35,1 sekundit. Kas tänane võitja?

Denise Herrmann laseb viimase tiiru puhaste paberitega ning läheb uueks liidriks, edu Perssoni ees on 13,7 sekundit.

Vahepeal on rajale pääsenud ka Kadri Lehtla.

Persson on teinud kõva avalduse poodiumikoha nimel.

Ojal tuleb teises tiirus üks möödalask juurde. Ta jätkab 46. kohal (+6.21,6).

Tomingas laseb puhtalt avatiirus ja läheb kümnendaks, 10,4 sekundit kaotust Hauserile.

Talihärmal kolme tiiruga nulliring! Sama täpselt laseb ka Wierer. Hetkeseis 3. tiirus:

Linn Persson on seni ainsana suutnud kolm tiiru nulliga läbida.

Ai-ai... Oja jätab esimeses tiirus neli märki üles ning läheb 45. kohale, kaotust liidrile on 4.36,8.

Tuuli Tomingas on saanud rajale.

Talihärm laseb ka teises tiirus nulliga, eestlanna läheb kuuendaks (+1.03,5). Liidrina jätkab Hauser.

Hetkeseis teise tiiru järel, kohutavalt on sõitu alustanud Vittozzi.

Regina Oja on vahepeal pääsenud starti.

Tiril Eckhoff jätab esimeses tiirus ühe märgi üles ja läheb 18ndaks (+59,3).

Dorothea Wierer laseb esimeses tiirus kõik alla ja läheb teiseks.

Talihärm saab esimeses tiirus kõik märgid maha, eestlanna läheb 12. kohale.

Mona Brorsson tuleb ka teisest tiirust välja puhaste paberitega.

Tippudest jätab ühe märgi üles ka Hanna Öberg. Kohe peaks tiiru jõudma Talihärm.

Hetkeseis 1. lasketiirus:

Johanna Talihärm on läinud rajale.

Rajale on startinud Hanna Öberg (15).

Esimesed võistlejad on juba sõitu alustanud!

Eesti naistest on täna stardis Johanna Talihärm (number 20), Regina Oja (44), Tuuli Tomingas (61) ja Kadri Lehtla (90).

Kohe-kohe on algamas naiste sõit.

Eestlaste lõppkohad on selgunud: kaks trahvi saanud Kalev Ermits lõpetas 41. kohal (+4.39), ühe möödalasu teinud Rene Zahkna oli 52. (+5.51) ja neli trahvi saanud Kristo Siimer 85. (+8.50) kohal.

Ühe trahvi saanud 22-aastane soomlane Tuomas Harjula saavutas 14. koha (+2.47). Lätlane Andrejs Rastorgujevs oli pärast kolmandat tiiru puhta laskmise juures veel viiendal kohal, kuid sai viimasel laskmisel kaks trahvi ja kukkus 21. kohale (+3.14).

Kalev Ermits on hetkel 41. kohal (+4.39). Rene Zahkna on 52. (+5.51) ja Kristo Siimer 81. (+8.50) kohal

Ermits on nüüd 41. kohal ja punktikohalt väljas. Lõpetanud on 70 meest.

Nüüd on Ermits (2 trahvi) kukkunud 38. kohale, Zahkna (1) on 46. ja Siimer (4) 63.

Hetkeseis finišis. Ermits on jätkuvalt 35.

Ermits on nüüd langenud 35. ja Zahkna 41. kohale.

Sakslane Erik Lesser (1 trahv) sõidab end kolmandaks (+1.03).

Siimer on kolme laskmise järel kahe trahviga 72. kohal (+5.01).

Kalev Ermits on finišis 33. kohal (+4.39). Zahkna on hetkel 38. (+5.51). Kas Ermits jääb punktidele?

Ermits on langenud viimase laskmise jäörel 35. kohale, Zahkna on 40.

Alles viienda MK-sarja sõidu teinud norralane Sturla Holm Laegreid on võitjana finišis. Täpselt lasknud norralane edestas Johannes Thingnes Bö`d 19,6 sekundiga.

Ermits on viimases tiirus täpne ja läheb 32. kohale (+4.23).

Johannes Thingnes Bö on finisis liider, Quentin Fillon Maillet kaotab 46,3 ja Moravec 47,3 sekundiga.

Hetkeseis viimase laskmise järel:

Quentin Fillon Maillet on finišis uus liider.

Rene Zahkna viimases tiirus täpne ning läheb ühe trahviga 30. kohale (+5.09).

Norra suurüllataja Sturla Holm Laegreid on võtmas võitu - ka viimases tiirus täpne ning tema edu on enne viimast ringi Thingnes Bö ees 36,3 sekundit.

Jakov Fak lükkab finišis Loginovi liidrikohalt. Viimasel laskmisel kaks möödalasku teinud Rastorgujevs lõpetab viienda ajaga (+1.42).

Siimer oli teises tiirus täpne - 49. (+2.50).

Kalev Ermits kolmandas tiirus - eksib korra, saab teise trahvi ning läheb 36. kohale (+3.54). Zahkna on seal hetkel 38.

Loginov (2 trahvi) on finišis liidriajaga 51.16,2.

Johannes Thingnes Bö on viimases tiirus täpne ja läheb liidriks. Quentin Fillon Maillet kaotab teisena 29 sekundiga.

Quentin Fillon Maillet on viimases tiirus täpne ja tõuseb uueks liidriks. Fak kaotab teisena juba 35 sekundiga.

Tarjei Bö lootused kõrgele kohale kustusid viimases tiirus - norralasele kaks trahvi (kokku 3) ning hetkel 5. koht (+1.07).

Norra suurüllataja Sturla Holm Laegreid on ka kolmandas tiirus täpne ja juhib võistlust 32 sekundiga Moraveci ees.

Rene Zahkna on kolmandas tiirus täpne ja läheb 30. kohale (+3.55).

Jakov Fak saab viimases tiirus oma ainsa trahvi, ent jääb liidriks. Jacquelin kaotab teisena 22 ja Loginov kolmandana 36 sekundiga.

Loginov eksis viimases tiirus korra (kokku 2 trahvi), kuid läheb hetkel liidriks.

Siimer sai avatiirus ühe trahvi ning läheb 57. kohale (+2.00).

Johannes Thingnes Bö saab kolmandas tiirus õnnega pooleks nulli ja läheb kolmandaks. Kaotust liider Moravecile on 5,2 sekundit.

Kalev Ermits eksib teises tiirus viimasel lasul! Eestlane on 28. (+2.00). Puhas laskmine oleks andnud 10. koha...

Ermits on avatiiru järel endiselt kõrgel 18. kohal.

Viiendat MK-sarja starti tegev norralane Sturla Holm Laegreid on teise tiiru järel liider. Edu Moraveci ees 12,5 sekundit.

Rene Zahkna oli teises tiirus täpne ja läheb hetkel 34 mehe hulgas 27. kohale (+2.46).

Ka kolmanda tiiru järel jätkavad Fak ja Rastorgujevs puhaste paberitega. Sloveenlane edestab lätlast 15,9 sekundiga. Loginov on kolmas (+36).

Teises tiirus ühe eksimuse teinud Loginov on kolmandas tiirus täpne ja tõuseb hetkeseisuga liidriks.

Teises tiirus on uus liider - nulli lasknud Moravec juhib Faki ees 5,2 sekundiga.

Kalev Ermits sai avatiirus nulli ja on 15. kohal (+33,5).

Johannes Thingnes Bö läbib teise tiiru puhaste paberitega ning tõuseb neljandaks (+21,2).

Quentin Fillon Maillet saab teises tiirus ühe trahviminuti. Tema on kokkuvõttes neljas (+37).

Teise tiiru järel on liider sloveenlane Jakov Fak. Nulliga jätkav Rastorgujevs on teine (+6,3). Tarjei Bö sai ühe trahvi ning on kolmas (+32,3).

Rene Zahkna sai paraku esimeses tiirus ühe trahvi. Temal on kaotust liidrile 1.49 ning koht 30.

Liider on Loginov, Tarjei Bö kaotab 2,9 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö saab ühe trahvi ning on 11. (+51,1).

Quentin Fillon Maillet saab samuti nulli ning läheb neljandaks (+3,6).

Rene Zahkna on startinud.

Esimese laskmise järel on hetkel liider Loginov. Lätlane Rastorgujevs kaotab 18 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö (nr 26) on startinud.

Tarjei Bö (nr 17) ja mulluse MK-sarja kolmas mees Quentin Fillon Maillet (nr 18) on startinud.

Võistlus on alanud - Leitner (nr 1) on rajal. Stardinimekirja esimene ots on selline:

Peatreener Indrek Tobreluts ütles ERRi otseülekandes, et tuuleolud on lasketiirus head ja täna tuleb tema arvates kindlasti ka nulliga läbijaid.

Tere suusasõbrad! Täna tehakse Soomes Kontiolahtis algust laskesuusatamise MK-sarja uue hooajaga. Kell 12.00 algab meeste 20 km tavadistants. Meie meestest lähevad starti Rene Zahkna (võistlusnumber 31), Kalev Ermits (45) ja Kristo Siimer (66).