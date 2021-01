BLOGI | Laskesuusa EM: suurepärast sõitu teinud Johanna Talihärm põrus viimases lasketiirus. Lätile meeste konkurentsis kuldmedal!

LASKESUUSA EM (27.01):

Kalev Ermits saavutas lõpuks viie trahviga 45. koha (+5.54,4). Marten Aolaid sai kolme trahvi juures 87. koha (+8.31,1). Neli trahvi lasknud Jüri Uha sai 119. koha (+14.28,8). Hans-Kristen Rootalu oli kuue möödalasuga 135. (+19.09,8). Kristo Siimer finišisse ei jõudnud.

Võistlus on lõppenud. Kuldmedal Lätisse, hõbe ja pronks Norrasse.

147 stardis olnud sportlasest on finišisse jõudnud 98. Ermits on praegu 39. kohal. Teisel on alles teel. Kuldmedal on minemas Lätti.

Suur päev tundub olevat hoopis lätlastel. Praegune seis viimase tiiru järel:

Ermits eksib teises tiirus korra ning üks märk jääb üles ka kolmandas tiirus. Neljanda tiiru läbib ta puhaste paberitega, kuid suurde mängu täna asja ei ole.

Ermits kaotab avatiiru järel liidrile 3.14,4 ning on praegu 39 sportlase seas 38. kohal.

Ermits teeb esimeses tiirus kolm möödalasku ning sellega on tema võistlus sisuliselt läbi.

Ermits on saanud rajale.

Meeste võistluses on eestlaste suurimad lootused Kalev Ermitsal.

Nüüdseks on kõik sportlased jõudnud finišisse! EM-kulla teenis kodus võistlev poolatar Monika Hojnisz-Starega, kellele järgnesid Anastassia Merkušina ja Larisa Kuklina.Kuni viimase tiiruni kõrges mängus püsinud Talihärm sai lõpuks 26. koha (4; 4.00,4), Oja oli 39. (3; +5.11,9), Külm 63. (3; +6.37,5). Gaim 82. (4; 8.31,8) ja Balabanova 113. (7; 16.35,8).

Külm on finišis hetkel 49. kohal (3; +6.37,5). Eestlannadest kaotas ta Talihärmale ja Ojale, aga edestas Gaimi. Eesti laskesuusanaistest on rajal veel Balabanova, kes on kolme tiiru järel 101. kohal (3; 8.49,1).

Susan Külm tegi nelja tiiru peale kolm eksimust, viimasele suusaringile läheb ta vastu 44. kohalt (+5.46,6).

Kuklina läheb finišis kolmandaks. Praegu tundub, et EM-i esimene kuld läheb Hojnisz-Starele. Finišis on ka Gaim, kes on hetkel 46. (+8.31,8).

Külm hoiab 3. lasketiiru järel kahe eksimusega 42. kohta (+3.56,8), Balabanova tegi avatiirus kaks eksimust ning kaotab juba liidritele üle nelja minuti. Eestlanna hoiab 110. kohta.

Poolatar Hojnisz-Starega jõuab finišisse ning läheb uueks liidriks, edestades Merkušinat 2,9 sekundiga.

Oja on vahepeal jõudnud finišisse, ta kaotab liidrile Merkušinale (+5.09,0). 37 lõpetanu seas on ta Oja 18., Talihärm on langenud 15. kohale.

Hetkeseis 4. lasketiiru järel:

Gaimi arvele jäi nelja tiiruga neli trahvi, ta hoiab hetkel 41. kohta (+7.14,3).

Susan Külm hoiab kahe tiiru järel kahe eksimusega 56. kohta (+3.42,6).

Oja läbis viimase tiiru, juurde tuli üks eksimus (kokku täna 3), ta hoiab hetkel 19. kohta (+4.45,2).

Talihärm jõuab finišisse hetkel üheksandal kohal, kaotades hetkeliidrile Schererile 1.41,3.

Gaim lasi kolmandas tiirus puhtalt ning hoiab 49 sportlase seas 34. kohta (+4.14,9).

Ojal on kolme tiiru järel kirjas kaks eksimust, ta hoiab 36 sportlase seas 18. kohta (+3.15,9).

Valus! Medalikonkurentsis püsinud Talihärm tegi viimases tiirus koguni kolm eksimust. Liidrile Schererile kaotab ta koguni 1.53,6.

Vahepeal on rajale pääsenud ka Külm.

10.8 km peal püsib liidrina Talihärm, kes edestab Magnussoni 15,8 sekundiga.

Teise tiiru läbib puhtalt ka Gaim, kes on 44 sportlase seas 34. (+3.28,1).

Oja laseb teises tiirus puhtalt ning tõuseb 9. kohale, kaotust liidrile Talihärmale on 1.50,1.

Talihärm teeb kolmandas tiirus ühe eksimuse, siiski on ta liider, edestades rootslannast Magnussoni 24 sekundiga!

7.8 km vaheajapunkti on läbinud 16 sportlast, Talihärm on liider, edestades lähimat jälitajat 26,7 sekundiga.

Avatiirust on läbi tulnud ka Gaim, kellel jäi üles kaks märki. Eestlanna hoiab 44 sportlase seas 40. kohta (+2.47,5).

Oja teeb avatiirus ühe eksimuse ning läheb 39 sportlase seas 27. kohale (+1.31,6).

Talihärm laseb ka teises tiirus nulliga ning läheb liidriks!

Oja kaotab 1,8 km peal Semerenkole 19,9 sekundiga.

Äsja läks rajale ka Gaim.

Nüüd on startinud rajale ka Oja.

Talihärm on läbinud ka esimese lasketiiru. Eestlanna sai kõik märgid alla ning kaotab vaid 1,7 sekundiga ukrainlannale Semerenkole. Tiiru on läbinud 18 sportlast.

Tervist, spordisõbrad! Naiste sõit algas juba kell 11.30. Eestlannadest on rajal juba Talihärm.